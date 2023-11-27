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"Не хоче ніяк". Віктор Павлік відмовився робити операцію на серці

Понеділок 27 листопада 2023 16:36
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"Не хоче ніяк". Віктор Павлік відмовився робити операцію на серці Катерина Реп'яхова з Віктор Павліком (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, заявила, що він категорично відмовляється від планової операції на серці із заміни клапана, яка мала відбутися восени.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці виконавця.

Віктор Павлік відмовився робити операцію на серці

У своїх stories Катерина повідомила, що настав день, який вона боялася найбільше.

Фоловери припустили, що блогерка має на увазі операцію Павліка.

Однак Репяхова сказала, що її коханий відмовився від медичного втручання.

&quot;Не хоче ніяк&quot;. Віктор Павлік відмовився робити операцію на серці

Віктор Павлік відмовився від операції (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Він відмовився робити операцію. Йому треба робити операцію на серці. Не хоче ніяк", - написала вона, відповідаючи на питання підписників.

Нагадаємо, про те, що Віктору потрібна операція на серці, його обраниця розповіла на початку липня.

&quot;Не хоче ніяк&quot;. Віктор Павлік відмовився робити операцію на серці

&quot;Не хоче ніяк&quot;. Віктор Павлік відмовився робити операцію на серці

Катерина Реп'яхова з Віктор Павліком (фото: instagram.com/repyahovakate)

Виявилося, що артист народився з пороком органа, і з віком один із клапанів припинив виконувати свою функцію.

Процедура з його заміни була запланована на осінь цього року.

Раніше Наталка Денисенко у сльозах поскаржилася на проблеми зі здоров’ям.

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