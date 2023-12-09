Жена Виктора Павлика шокировала суммой своего кредита: "Работаю на трех работах"
Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова ответила на упреки хейтеров, что ее содержит муж. По словам избранницы исполнителя, она обеспечивает себя сама. Более того, блогерша показала сумму своего кредита и сколько ей еще осталось выплатить.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram любимой артиста.
Екатерина Репьяхова ответила хейтерам
В своем блоге Екатерина разместила скриншот со злобным комментарием от подписницы, в котором та пишет следующее: "Капец. Батя и дочь. Ну это жесть какая-то, как деньги надо любить".
29-летняя блогерша не промолчала и заявила, что обеспечивает себя сама.
Екатерина Репьяхова показала сумму своего кредита (фото: instagram.com/repyahovakate)
Также она показала сумму кредита и сколько еще осталось выплатить.
"Так люблю деньги, что сама себе оплачиваю кредит за машину. Живу на съемной квартире и работаю на трех работах", - написала Репьяхова.
Отметим, что сумма - не маленькая, за автомобиль Екатерина должна еще более 500 тыс. грн.
Екатерина Репьяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Напомним, ранее молодая жена Павлика рассказывала, сколько зарабатывает в месяц.
Возлюбленная исполнительница активно ведет свои социальные сети, которые ей приносят очень хороший доход.
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