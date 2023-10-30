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"Пишаюся собою". Дружина Віктора Павліка шокувала сумою, яку заробляє на місяць

Понеділок 30 жовтня 2023 19:41
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"Пишаюся собою". Дружина Віктора Павліка шокувала сумою, яку заробляє на місяць Катерина Реп'яхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова приголомшила сумою свого заробітку на місяць. Кохана виконавця активно веде свої соціальні мережі, які їй приносять дуже хороший дохід.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Скільки заробляє Катерина Реп'яхова на місяць

За словами обраниці співака, її дохід на місяць складає близько 7000 доларів. Таку суму їй вдається заробити завдяки рекламним інтеграціям.

&quot;Пишаюся собою&quot;. Дружина Віктора Павліка шокувала сумою, яку заробляє на місяць

Скільки заробляє дружина Віктора Павліка на місяць (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Я пишаюся собою і не зупиняюся на досягнутому. І з розумінням ставлюся до тих, кого я тригерю", - поділилася Катерина.

До слова, у 2022 році Реп'яхова відкрила свій онлайн-магазин дитячого одягу. Однак півроку тому вона говорила, що цей бізнес поки не приносить їй прибутку. Для цього він має профункціонувати мінімум три роки, і тільки тоді магазин почне не лише окуповувати себе, а також приносити кошти.

&quot;Пишаюся собою&quot;. Дружина Віктора Павліка шокувала сумою, яку заробляє на місяць

Катерина Реп'яхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

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