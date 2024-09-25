Дружина Віктора Павліка різко відповіла на закиди хейтерів, що її "дитина - інвалід"

Як відомо, у їхнього 3-річного сина Михайла затримка мовного розвитку, і блогерка ділиться в мережі всіма етапами корекційної роботи, які вона проходить із дитиною, а також обстеженнями.

Так, у Stories вона розповіла, що проконсультувалася з лікарем-нутриціологом. Перед цим дитина здала необхідні аналізи, у тому числі генетичний аналіз калу.

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Катерина була приємно вражена, оскільки лікар приділив їй багато уваги, а також прокоментував результати аналізу генетичного тесту. У її сина є певні проблеми з метаболізмом, але водночас лікар порадував блогерку.

"Сказав, що з мутацією цього гена люди - геніальні та творчі. І якщо зараз він трохи відстає від своїх однолітків, то потім він у чомусь їх пережене. Або вмітиме те, що інші не вміють", - поділилася дружина Віктора Павліка.

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Також вона наголосила, що "генетика - це не вирок". Зазначимо, що раніше Репяхова отримала результати генетичного тесту, через що дуже переживала, тому що довго не могла отримати відповіді на свої запитання.

Дружина співака підсумувала, що їм із сином ще треба багато працювати та змінювати раціон.

За кілька годин вона виставила ще одну Stories, у якій хтось із підписників у віконці для питань назвав Михайла "інвалідом".

"Не слухайте лестощів лікаря, сприймайте реальність, як вона є. Це дитина-інвалід. На жаль", - сказано в повідомленні.

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Однак Репяхова не стала церемонитися та відповіла хейтеру.

"А інваліди - це що, на вашу думку, погані чи не талановиті люди? Це як треба хотіти мене вколоти, щоб вічно це писати з фейкової сторінки", - зазначила Катерина.

Також вона назвала людину, яка написала таке, "дуже обмеженою і нещасною".

Катерина Репяхова з Віктором Павліком та сином Михайлом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, за останній рік Катерина Репяхова відвідала кількох фахівців в Україні та за кордоном, щоб зрозуміти причину затримки мовлення у дитини. До речі, лише МРТ дитини розшифровували 6 разів.

Нещодавно з'ясувалося, що причиною могла стати хвороба під час вагітності. Репяхова зазначила, що вона безсимптомно перенесла чи то ковід, чи то іншу інфекцію.

Катерина Репяхова з Михайлом (фото: instagram.com/repyahovakate)