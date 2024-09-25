Жена Виктора Павлика резко ответила на упреки хейтеров, что ее "ребенок - инвалид"

Как известно, у их 3-летнего сына Михаила задержка речевого развития, и блогерша делится в сети всеми этапами коррекционной работы, которые она проходит с ребенком, а также обследованиями.

Так, в Stories она рассказала, что проконсультировалась с врачом-нутрициологом. Перед этим ребенок сдал необходимые анализы, а том числе генетический анализ кала.

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Екатерина была приятно удивлена, так как врач уделил ей много внимания, а также прокомментировал результаты анализа генетического теста. У ее сына есть определенные проблемы с метаболизмом, но в то же время врач обрадовал блогершу.

"Сказал, что с мутацией этого гена люди - гениальные и творческие. И если сейчас он немного отстает от своих сверстников, то потом он в чем-то их перегонит. Или будет уметь то, что другие не умеют", - поделилась супруга Виктора Павлика.

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Также она подчеркнула, что "генетика - это не приговор". Отметим, что ранее Репяхова получила результаты генетического теста, из-за чего очень переживала, так как долго не могла получить ответы на свои вопросы.

Жена певца подытожила, что им с сыном еще над многим нужно работать и менять рацион.

Через несколько часов она выставила еще одну Stories, в которой кто-то из подписчиков в окошке для вопросов назвал Михаила "инвалидом".

"Не слушайте лестные слова врача, воспринимайте реальность, как она есть. Это ребенок-инвалид. К сожалению", - сказано в сообщении.

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Однако Репяхова не стала церемониться и ответила хейтеру.

"А инвалиды - это что по вашему плохие или не талантливые люди? Это как нужно хотеть меня уколоть, чтобы вечно это писать с фейковой страницы", - отметила Екатерина.

Также она назвала человека, который написал такое, "очень ограниченным и несчастным".

Екатерина Репяхова с Виктором Павликом и сыном Михаилом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, за последний год Екатерина Репяхова посетила нескольких специалистов в Украине и за границей, чтобы понять причину задержки речи у ребенка. К слову, только МРТ ребенка расшифровывали 6 раз.

Недавно выяснилось, причиной могла стать болезнь во время беременности. Репяхова отметила, что она бессимптомно перенесла то ли ковид, то ли другую инфекцию.

Екатерина Репяхова с Михаилом (фото: instagram.com/repyahovakate)