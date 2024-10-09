Дружина Віктора Павліка показалася в лікарні з маленьким сином: що трапилося

Так, у Stories молода мама розповіла, що вчора її налякало опухле підборіддя у її сина - 3-річного Михайла.

"Вчора наш ранок розпочався з екстреного візиту до педіатра. У такі моменти я думаю, може, я вже й не хочу другу дитину", - зазначила блогерка.

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Перші думки, які виникли у дружини Віктора Павліка, що це може бути набряк Квінке чи страшна хвороба - епідемічний паротит, яку в народі називають "свинкою".

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Але після візиту лікаря з'ясувалося, що це запалення лімфовузла. Репяхова зазначила, що дитина днями пройшлася без шапки під сильним вітром і, швидше за все, це могло спричинити такі наслідки.

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Лікар таки призначив деякі аналізи, але вони опинилися в нормі. Катерина зазначила, що більше нічого дитину не турбує. А ось питання із шапкою залишається відкритим.

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Зазначимо, що дружина Павлика дуже ретельно стежить за здоров'ям свого сина через те, що той має затримку мовного розвитку.

Що відомо про проблеми з розвитком сина Віктора Павлика

Репяхова вже більше року шукає причину затримки мовлення та ділиться в мережі всіма етапами корекційної роботи, які вона проходить із дитиною, а також обстеженнями.

Михайло ходить у садок, займається нейрокорекцією з елементами сенсорної інтеграції, відвідує заняття з педагогом-дефектологом, з п'яти місяців займається плаванням, і, за словами Катерини, вже має певні успіхи у цьому напрямі.

Син Репяхою та Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

За останній рік блогерка відвідала кількох фахівців в Україні та за кордоном, щоб зрозуміти причину затримки мовлення у дитини. До речі, тільки МРТ Михайла розшифровували 6 разів.

Як виявилось, причиною могла стати хвороба під час вагітності. Репяхова зазначила, що вона безсимптомно перенесла чи то ковід, чи іншу інфекцію.

Нещодавно Репяхова отримала результати генетичного тесту, через що дуже переживала, тому що довго не могла отримати відповіді на свої запитання.

Також вона проконсультувалася із лікарем-нутриціологом. Перед цим дитина здала необхідні аналізи, у тому числі генетичний аналіз калу. Тепер Репяхова ретельно стежить за харчуванням дитини, оскільки хлопчик має непереносимість лактози.

Катерина Репяхова із сином та чоловіком (фото: instagram.com/repyahovakate)