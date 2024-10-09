Жена Виктора Павлика показалась в больнице с маленьким сыном: что случилось

Так, в Stories молодая мама рассказала, что вчера ее напугал опухший подбородок у ее сына - 3-летнего Михаила.

"Вчера наше утро началось с экстренного визита к педиатру. В такие моменты я думаю, может, я уже и не хочу второго ребенка", - отметила блогерша.

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Первые мысли, которые возникли у жены Виктора Павлика, что это может быть отек Квинке или страшная болезнь эпидемический паротит, которую в народе называют "свинкой".

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Но после визита врача выяснилось, что это воспаление лимфоузла. Репяхова отметила, что ребенок на днях прошелся без шапки под сильным ветром и, скорее всего, это могло повлечь за собой такие последствия.

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Врач все-таки назначил некоторые анализы, но они оказались в норме. Екатерина отметила, что больше ничего ребенка не беспокоит. А вот вопрос с шапкой остается открытым.

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Отметим, что супруга Павлика очень тщательно следит за здоровьем своего сына из-за того, что у него задержка речевого развития.

Что известно о проблемах с развитием сына Виктора Павлика

Репяхова уже более года ищет причину задержки речи и делится в сети всеми этапами коррекционной работы, которые она проходит с ребенком, а также обследованиями.

Михаил ходит в садик, занимается нейрокоррекцией с элементами сенсорной интеграции, посещает занятия с педагогом-дефектологом, с пяти месяцев занимается плаванием, и, по словам Екатерины, уже имеет определенные успехи в этом направлении.

Сын Репяхой и Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

За последний год блогерша посетила нескольких специалистов в Украине и за границей, чтобы понять причину задержки речи у ребенка. К слову, только МРТ Миши расшифровывали 6 раз.

Как оказалось, причиной могла стать болезнь во время беременности. Репяхова отметила, что она бессимптомно перенесла то ли ковид, то ли другую инфекцию.

Недавно Репяхова получила результаты генетического теста, из-за чего очень переживала, так как долго не могла получить ответы на свои вопросы.

Также она проконсультировалась с врачом-нутрициологом. Перед этим ребенок сдал необходимые анализы, а том числе генетический анализ кала. Теперь Репяхова тщательно следит за питанием ребенка, так как у него непереносимость лактозы.

Екатерина Репяхова с сыном и супругом (фото: instagram.com/repyahovakate)