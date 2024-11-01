Жена Виктора Павлика неожиданно сменила имидж: видео

Супруга Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова, которая недавно рассказала о травме сына во время обследования , похвасталась в сети своим новым имиджем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы певца.

Так, Репяхова решилась на изменения - она сделала более короткую стрижку, а также покрасила волосы в другой оттенок блонда. Как отмечено в подписи к видео, ей покрасили пряди популярным методом Air-touch, а также сделали уходовые процедуры, чтобы волосы выглядели здоровыми и сильными.

Как отреагировали в сети

Фолловеры супруги Виктора Павлика тут же принялись комментировать ее изменения, отметив, что новая прическа ей очень идет:

"Как тебе красиво"

"Правильное решение"

"Ну это вау, конечно. Вы совершенно другая. Цвет - просто шик"

"Красавица! Невероятное перевоплощение"

"Это вау! Роскошная"

"Катя, вас не узнать"

"Невероятная красота. Очень идет. Нежная нежность".

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Что известно о личной жизни Виктора Павлика

Отметим, что Екатерина Репяхова - четвертая жена Виктора Павлика, который старше нее на 28 лет.

Первую жену певца звали Лидия, они поженились, когда Павлику было 18 лет. В этом браке родился сын Александр, который пошел по стопам отца и тоже стал певцом. Сейчас ему 40 лет, он живет с семьей в США.

Второй женой Павлика была Светлана, которая родила ему в 1987 году дочь Кристину. Она непубличный человек.

Третьей супругой стала Лариса Созаева. Будущие супруги познакомились в конце 1990-х, поженились, а затем несколько раз расходились и сходились. В 2016-м пара окончательно разорвала отношения. В этом браке родился сын Павел, но в 2020-м году молодой человек умер после продолжительной борьбы с онкологией. Ему был 21 год.

Екатерина Репяхова с детства была его фанаткой и часто приходила на его концерты. А познакомились они осенью 2015 года благодаря другу Кати.

Девушка собиралась поехать на концерт Павлика в Одессу, а ее друг предложил перенести все на другой день и отправиться в Николаев, где также должно было быть выступление. Судьба сложилась так, что Екатерина и Виктор остановились в одном отеле и их номера были рядом.

В 2019 году Павлик сделал Репяховой предложение, а в 2020 году они расписались. В июне 2021 года у них родился сын Михаил.

Виктор Павлик с сыном и женой (фото: instagram.com/repyahovakate)