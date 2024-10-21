"Дуже сильна істерика і переляк": дружина Віктора Павліка розповіла про травму сина під час обстеження

Дружина Віктора Павліка, блогерка та підприємиця Катерина Репяхова поділилася зі своїми підписниками неприємним випадком, що трапився з її 3-річним сином Михайлом під час електроенцефалографії (ЕЕГ), а згодом призвів до частих істерик.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram обраниці співака.

Так, у Stories дівчина неодноразово розповідала, що її син, незважаючи на те, що на вулиці вже досить прохолодно, не хоче вдягати шапку. У хлопчика на цьому фоні часто трапляються істерики, з якими дуже важко справлятися.

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А причиною такої поведінки дитини стало невдале обстеження ЕЕГ, яке було у вересні. Тоді дитина отримала сильну травму.

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"У вересні у нас була нічна ЕЕГ, де Михасик отримав сильну травму. Йому одягли маленьку шапку на проводки, так що вушка загорталися в інший бік. Було три спроби. Дуже сильна істерика та переляк", - зазначила Репяхова.

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Також вона зазначила, що й сама "відходила" після невдалої процедури. Саме тому поки що жодних препаратів, що стимулюватимуть мовлення, Михайлу не призначали.

Репяхова повідомила, що поки що ставить на паузу і заняття з нейрокорекції.

"Ставимо нейро (нейрокорекцію - ред.) на паузу до травня. У нас відбулося перевантаження за кількістю занять. Мишко перегоряє. Я поділилася цим з нашим нейропсихологом, який пише нам корекційний план, і вона мене підтримала з цим рішенням", - розповіла дружина Віктора Павліка.

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Що відомо про проблеми з розвитком сина Віктора Павлика

Катерина Репяхова помітила затримку мовного розвитку свого сина приблизно півтора роки тому. З того часу вона з дитиною пройшла велику кількість обстежень як в Україні, так і за кордоном.

Тільки МРТ розшифровували 6 разів. В результаті стало відомо, що дівчина, будучи вагітною, перехворіла чи то на ковід, чи на якусь іншу інфекцію.

Син Репяхової та Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нещодавно дружина Віктора Павлика отримала результати генетичного тесту, через що дуже переживала, бо довго не могла отримати відповіді на свої запитання.

Кілька тижнів тому вона зненацька показалася з Михасиком у лікарні.

Катерина Репяхова з сином (фото: instagram.com/repyahovakate)