Дружина Усика замилувала романтичними кадрами з боксером: як виглядає пара

Усик показався з обраницею

Так, його кохана поділилася теплими знімками. На них обоє позували з посмішками в обіймах один одного. Катерина з'явилася у спортивному вбранні темних кольорів, що складалося зі зручних лосин та об'ємної куртки. Тоді як Олександр постав у штанах світлого відтінку та сірій футболці.

Катерина показала романтичні кадри з боксером (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники продовжують засипати пару компліментами. Вони залишають для них приємні слова чи просто емоджі у вигляді сердечок. Також юзери бажають відомій українській родині щастя, здоров'я та міцного кохання.

Що відомо про шлюб Усика з Катериною

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі разом з обраницею виховує чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію.

До слова, Марія з'явилася на світ лише нещодавно - у січні цього року. Пізніше багатодітна мама ділилася зворушливими фото новонародженої дівчинки.

Нещодавно у пари народилася четверта дитина (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Також відомо, що восени цього року Усики відзначать свою 15-ту річницю весілля.

Катерина, яка є уродженкою Росії, підтримує боксера у кар’єрі, особливо перед його важливими боями. Їхні палкі обійми та поцілунки часто потрапляють в об'єктиви, та потім зворушують мережу своєю щирістю.

Катерина і Олександр вже давно разом (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Нагадаємо, Олександр Усик у травні цього року став першим абсолютним чемпіоном світу у важкому дивізіоні у XXI столітті - це сталося після його перемоги у поєдинку з Тайсоном Ф’юрі.

Водночас звання чемпіона за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) мало діяти лише до 1 червня 2024 року у зв'язку з простроченням терміну на обов'язковий захист їх титулу.

У травні 2024 року спортсмен звернувся до IBF щодо виключення з правил про обов’язковий захист титулу заради реваншу з Ф'юрі, але, не дочекавшись відповіді, 25 червня цього року він оголосив про відмову від титулу.

Усик після переможного бою у травні (Фото: instagram.com/usykaa)