UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дружина Усика замилувала романтичними кадрами з боксером: як виглядає пара

Олександр Усик з дружиною (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Любов Блажко

Катерина Усик, обраниця знаменитого українського спортсмена Олександра Усика, показала романтичні кадри з ним. Відповідну публікацію вона виклала у соцмережі.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram жінки розповідає про це детальніше.

Усик показався з обраницею

Так, його кохана поділилася теплими знімками. На них обоє позували з посмішками в обіймах один одного. Катерина з'явилася у спортивному вбранні темних кольорів, що складалося зі зручних лосин та об'ємної куртки. Тоді як Олександр постав у штанах світлого відтінку та сірій футболці.

Катерина показала романтичні кадри з боксером (Фото: instagram.com/usyk_kate1505) 

Реакція мережі

Колеги та шанувальники продовжують засипати пару компліментами. Вони залишають для них приємні слова чи просто емоджі у вигляді сердечок. Також юзери бажають відомій українській родині щастя, здоров'я та міцного кохання.

Що відомо про шлюб Усика з Катериною

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі разом з обраницею виховує чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію.

До слова, Марія з'явилася на світ лише нещодавно - у січні цього року. Пізніше багатодітна мама ділилася зворушливими фото новонародженої дівчинки.

Нещодавно у пари народилася четверта дитина (Фото: instagram.com/usyk_kate1505) 

Також відомо, що восени цього року Усики відзначать свою 15-ту річницю весілля.

Катерина, яка є уродженкою Росії, підтримує боксера у кар’єрі, особливо перед його важливими боями. Їхні палкі обійми та поцілунки часто потрапляють в об'єктиви, та потім зворушують мережу своєю щирістю.

Катерина і Олександр вже давно разом (Фото: instagram.com/usyk_kate1505) 

Нагадаємо, Олександр Усик у травні цього року став першим абсолютним чемпіоном світу у важкому дивізіоні у XXI столітті - це сталося після його перемоги у поєдинку з Тайсоном Ф’юрі.

Водночас звання чемпіона за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) мало діяти лише до 1 червня 2024 року у зв'язку з простроченням терміну на обов'язковий захист їх титулу.

У травні 2024 року спортсмен звернувся до IBF щодо виключення з правил про обов’язковий захист титулу заради реваншу з Ф'юрі, але, не дочекавшись відповіді, 25 червня цього року він оголосив про відмову від титулу.

Усик після переможного бою у травні (Фото: instagram.com/usykaa) 

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикЗірки шоу-бізнесу