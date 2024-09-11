Жена Усика восхитила романтическими кадрами с боксером: как выглядит пара

Екатерина Усик, избранница знаменитого украинского спортсмена Александра Усика, показала романтические кадры с ним. Соответствующую публикацию она выложила в соцсети.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram женщины рассказывает об этом подробнее.
Так, его возлюбленная поделилась теплыми снимками. На них оба позировали с улыбками в объятиях друг друга. Екатерина появилась в спортивном наряде темного цвета, состоявшего из удобных лосин и объемной куртки. В то время как Александр быд в штанах светлого оттенка и серой футболке.
Коллеги и поклонники продолжают засыпать пару комплиментами. Они оставляют для них приятные слова или просто эмоджи в виде сердечек. Также пользователи желают известной украинской семье счастья, здоровья и крепкой любви.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе вместе с избранницей воспитывает четырех детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию.
Кстати, Мария появилась на свет только недавно - в январе этого года. Позже многодетная мама поделилась трогательными фото новорожденной девочки.
Также известно, что осенью этого года Усики отметят свою 15-ю годовщину свадьбы.
Екатерина, являющаяся уроженкой России, поддерживает боксера в карьере, особенно перед его важными боями. Их горячие объятия и поцелуи часто попадают в объективы, и после приятно удивляют сеть своей искренностью.
Напомним, Александр Усик в мае этого года стал первым абсолютным чемпионом мира по тяжелому дивизиону в XXI веке - это произошло после его победы в поединке с Тайсоном Фьюри.
В то же время, звание чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) должно было действовать только до 1 июня 2024 года в связи с просрочкой срока на обязательную защиту их титула.
В мае 2024 года спортсмен обратился к IBF по поводу исключения из правил об обязательной защите титула ради реванша с Фьюри, но, не дождавшись ответа, 25 июня этого года он объявил об отказе от титула.
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