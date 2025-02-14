Дружина Усика замилувала новими фото в обіймах боксера

На фото подружжя просто світиться від щастя - незважаючи на те, що пара понад 15 років у шлюбі, Катерина та Олександр демонструють, що досі шаленіють одне від одного.



Катерина та Олександр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"Нехай кожен знайде свою людину, яка запалить ваше серце. З Днем закоханих", - підписала вона публікацію.

Для фотосесії Катерина обрала коротку чорну сукню без рукавів, а для деяких знімків вона накинула зверху пальто. Лук Олександра складався з чорних штанів і білого светра. Дружина прославленого українського боксера також відмовилася від зачіски та макіяжу.



Катерина Усик показала нові фото на честь Дня закоханих (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Примітно, що для фото зіркове подружжя позує босоніж. На знімках вони ніжно обіймають одне одного.



Дружина Усика показала нові фото з чоловіком (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Історія кохання Олександра Усика і Катерини

Олександр Усик зустрів свою майбутню дружину ще в шкільні роки, коли він переїхав з Чернігівської області до Криму. Дівоче прізвище Катерини - Хмелевська.

Дівчина серйозно не сприймала залицяння спортсмена-початківця. Він запропонував таке парі: якщо він виграє бій, Катерина має піти з ним на побачення. Незабаром стосунки пари переросли з дружніх у романтичні, а вже 2009 року вони одружилися в Сімферополі.



Дружина Усика показала нові фото з чоловіком (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

До анексії РФ Криму Усик із сім'єю жив у Криму, однак після 2014 року вирішив перевезти її в Київську область.

Усики виховують чотирьох дітей: 14-річну Єлизавету, 11-річного Кирила, 9-річного Михайла й однорічну Марію.

Катерина Усик супроводжує чоловіка на різних заходах і підтримує під час боїв. У соціальних мережах вона ділиться своїм повсякденним життям і багатьма особистими моментами.



Катерина та Олександр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)