Жена Усика умилила новыми фото в объятиях боксера

На фото супруги просто светятся от счастья - несмотря на то, что пара более 15 лет в браке Екатерина и Александр демонстрируют, что до сих пор без ума друг от друга.



Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"Пусть каждый найдет своего человека, который зажжет ваше сердце. С Днем влюбленных", - подписала она публикацию.

Для фотосессии Екатерина выбрала короткое черное платье без рукавов, а для некоторых снимков она накинула сверху пальто. Лук Александра состоял из черных брюк и белого свитера. Супруга прославленного украинского боксера также отказалась от прически и макияжа.



Екатерина Усик показала новые фото в честь Дня влюбленных (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Примечательно, что для фото звездная чета позирует босиком. На снимках они нежно обнимают друг друга.



Жена Усика показала новые фото с супругом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

История любви Александра Усика и Екатерина

Александр Усик встретил свою будущую супругу еще в школьные годы, когда он переехал из Черниговской области в Крым. Девичья фамилия Екатерины - Хмелевская.

Девушка всерьез не воспринимала ухаживания начинающего спортсмена. Он предложил такое пари: если он выиграет бой, Екатерина должна пойти с ним на свидание. Вскоре отношения пары переросли из дружеских в романтические, а уже в 2009 году они поженились в Симферополе.



Жена Усика показала новые фото с супругом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

До аннексии РФ Крыма Усик с семьей жил в Крыму, однако после 2014 года решил перевезти ее в Киевскую область.

Усики воспитывают четырех детей: 14-летнюю Елизавету, 11-летнего Кирилла, 9-летнего Михаила и годовалую Марию.

Екатерина Усик сопровождает супруга на различных мероприятиях и поддерживает во время боев. В социальных сетях она делится своей повседневной жизнью и многими личными моментами.



Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)