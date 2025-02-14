Жена Усика умилила новыми фото в объятиях боксера

Супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина, которая уже успела прийти в форму после рождения четвертого ребенка, показала новые снимки в честь Дня святого Валентина.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
На фото супруги просто светятся от счастья - несмотря на то, что пара более 15 лет в браке Екатерина и Александр демонстрируют, что до сих пор без ума друг от друга.
Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
"Пусть каждый найдет своего человека, который зажжет ваше сердце. С Днем влюбленных", - подписала она публикацию.
Для фотосессии Екатерина выбрала короткое черное платье без рукавов, а для некоторых снимков она накинула сверху пальто. Лук Александра состоял из черных брюк и белого свитера. Супруга прославленного украинского боксера также отказалась от прически и макияжа.
Екатерина Усик показала новые фото в честь Дня влюбленных (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Примечательно, что для фото звездная чета позирует босиком. На снимках они нежно обнимают друг друга.
Жена Усика показала новые фото с супругом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Александр Усик встретил свою будущую супругу еще в школьные годы, когда он переехал из Черниговской области в Крым. Девичья фамилия Екатерины - Хмелевская.
Девушка всерьез не воспринимала ухаживания начинающего спортсмена. Он предложил такое пари: если он выиграет бой, Екатерина должна пойти с ним на свидание. Вскоре отношения пары переросли из дружеских в романтические, а уже в 2009 году они поженились в Симферополе.
Жена Усика показала новые фото с супругом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
До аннексии РФ Крыма Усик с семьей жил в Крыму, однако после 2014 года решил перевезти ее в Киевскую область.
Усики воспитывают четырех детей: 14-летнюю Елизавету, 11-летнего Кирилла, 9-летнего Михаила и годовалую Марию.
Екатерина Усик сопровождает супруга на различных мероприятиях и поддерживает во время боев. В социальных сетях она делится своей повседневной жизнью и многими личными моментами.
Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)