Дружина Усика зачарувала новим фото боксера з найменшою донькою

Вона продемонструвала, як спортсмен проводить перші весняні дні зі своєю сім'єю в Києві. На одному з фото Олександр Усик гуляє з коляскою, в якій сидить їхня молодша донька Марія. Їй нещодавно виповнився 1 рік.



Олександр Усик з молодшою донькою (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На іншому фото зображено саму донечку, яка пізнає світ на прогулянці, в рожевому комбінезоні та кумедній шапці з помпоном.



Молодша дочка Усика (скриншот)

Потім Катерина Усик опублікувала кілька фото з чоловіком.



Усик із дружиною (скриншот)

Пара просто світиться від щастя і насолоджується першими теплими променями сонця.



Олександр і Катерина Усики (скриншот)

Нагадаємо, Катерина та Олександр познайомилися ще в шкільні роки. До 1999 року майбутня зірка боксу жив у Чернігівській області, а закінчувати школу приїхав до Криму.

Тоді Катерина Хмелевська не сприймала серйозно залицяння Усика. Однак молодий спортсмен був наполегливим. Він запропонував таке парі: якщо він виграє бій, Катерина має піти з ним на побачення. Незабаром стосунки переросли з дружніх у романтичні, а вже 2009 року вони одружилися в Сімферополі.

Пару називають однією з найміцніших серед українських зірок.

У Олександра та Катерини Усиків четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 11-річний Кирило, 9-річний Михайло та однорічна Марія.

Нещодавно пара з розмахом відсвяткувала 15-річчя старшої доньки. День народження Єлизавети був 24 лютого, а гучна вечірка відбулася 28 лютого. На заході виступила відома співачка Надя Дорофєєва, а сам боксер виголосив зворушливу промову, присвячену доньці.



Катерина та Олександр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

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