Жена Усика очаровала новым фото боксера с самой маленькой дочкой

Она продемонстрировала, как спортсмен проводит первые весенние дни со своей семьей в Киеве. На одном из фото Александр Усик гуляет с коляской, в которой сидит их младшая дочь Мария. Ей недавно исполнился 1 годик.



Александр Усик с младшей дочкой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На другом фото изображена сама малышка, которая познает мир на прогулке, в розовом комбинезоне и забавной шапке с помпоном.



Младшая дочь Усика (скриншот)

Затем Екатерина Усик опубликовала несколько фото с супругом.



Усик с женой (скриншот)

Пара просто светится от счастья и наслаждается первыми теплыми лучами солнца.



Александр и Екатерина Усики (скриншот)

Напомним, Екатерина и Александр познакомились еще в школьные годы. До 1999 года будущая звезда бокса жил в Черниговской области, а заканчивать школу приехал в Крым.

Тогда Екатерина Хмелевская не воспринимала всерьез ухаживания Усика. Однако молодой спортсмен был настойчив. Он предложил такое пари: если он выиграет бой, Екатерина должна пойти с ним на свидание. Вскоре отношения переросли из дружеских в романтические, а уже в 2009 году они поженились в Симферополе.

Пару называют одной из самых крепких среди украинских звезд.

У Александра и Екатерины Усиков четверо детей: 15-летняя Елизавета, 11-летний Кирилл, 9-летний Михаил и годовалая Мария.

Недавно пара с размахом отпраздновала 15-летие старшей дочери. День рождения Елизаветы был 24 февраля, а шумная вечеринка прошла 28 февраля. На мероприятии выступила известная певица Надя Дорофеева, а сам боксер произнес трогательную речь, посвященную дочери.



Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505

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