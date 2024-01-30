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Дружина Усика вперше показала, як виглядала під час четвертої вагітності (фото)

Олександ Усік з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина вперше показала світлини, зроблені під час четвертої вагітності, яку вона дуже ретельно приховувала.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці спортсмена.

Як Катерина Усик виглядала під час четвертої вагітності

Потішити декількома кадрами з часів, коли дружина боксера була у цікавому положенні, вона вирішила у день оголошення радісної звістки про народження їхньої донечки.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

До цього Катерина не публікувала жодних фото, на яких видно її вагітний животик.

Тепер вона сміло ділиться з фоловерами архівними кадрами.

Так, у своїх соцмережах жінка подякувала всіх за привітання і заявила, що пишається своєю країною, а також нашими лікарями.

"Дуже дякую за вітання, приємно. Багато теплих слів. Я теж бажаю усім миру та діточок. А ще я в котрий раз роблю висновок, що пишаюсь своєю країною,л юдьми та нашими лікарями", - підписала публікацію кохана Усика.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Нагадаємо, дружина 37-річного боксера народила йому донечку наприкінці січня цього року.

Дівчинка з'явилася на світ в одному з пологових будинків Києва. Вона важить майже п’ять кілограмів і має 58 сантиметрів зросту. Подружжя назвало її Марією.

Малеча стала четвертою дитиною у родині.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва викликала фурор у мережі гарячою фотосесією.

Також Ілона Гвоздьова прокоментувала розлучення та стосунки з чоловіком.

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