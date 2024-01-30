Жена Усика впервые показала, как выглядела во время четвертой беременности (фото)

Как Катерина Усик выглядела во время четвертой беременности

Порадовать несколькими кадрами со времен, когда жена боксера была в интересном положении, она решила в день оглашения радостного известия о рождении их дочери.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

До этого Екатерина не публиковала никаких фото, на которых видно ее беременный животик.

Теперь она смело делится с фолловерами архивными кадрами.

Так, в своих соцсетях женщина поблагодарила всех за поздравления и заявила, что гордится своей страной, а также нашими врачами.

"Большое спасибо за поздравления, приятно. Много теплых слов. Я тоже желаю всем мира и детишек. А еще я в который раз делаю вывод, что горжусь своей страной, людьми и нашими врачами", - подписала публикацию возлюбленная Усика.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Напомним, жена 37-летнего боксера родила ему дочь в конце января этого года.

Девочка появилась на свет в одном из роддомов Киева. Она весит почти пять килограммов и имеет 58 сантиметров роста. Супруги назвали ее Марией.

Малышка стала четвертым ребенком в семье.