Дружина Усика продемонструвала верхній одяг, який точно має бути в гардеробі кожної модниці

Зазначимо, що Катерина часто балує своїх фоловерів атмосферними фотосесіями в стильних образах.

Дружина українського боксера (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для нової серії фото дружина українського боксера вибрала коричневий тренч відомого бренду. Його вона доповнила короткою спідницею, гольфом-водолазкою і високими чорними чобітьми на низькому ходу.

Завершити образ дружина Олександра Усика вирішила розпущеним волоссям і непомітним макіяжем.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Чому тренч повинен бути в гардеробі кожної модниці

Класика на всі часи

Тренч - це символ елегантності та витонченості. Його історія починається з воєнних часів, коли він був створений для офіцерів британської армії, але відтоді він став модним аксесуаром, який легко адаптується під різні стилі. У 2025 році тренчі залишаються бездоганними у своєму класичному виконанні - з поясом, двобортною застібкою і характерними лацканами.

Універсальність

Тренч - це ідеальний предмет верхнього одягу, який можна носити в будь-яку пору року. Він легко поєднується з різними стилями одягу, від casual до більш формальних. З ним можна створювати різноманітні образи:

з джинсами і футболкою для повсякденних прогулянок

з діловим костюмом і штанами для офісу

з сукнею або спідницею для вечірнього виходу.

Ідеальний для перехідного сезону

Тренч - це ідеальний верхній одяг для весни й осені, коли погода мінлива, і потрібно щось, що захистить від вітру, але не буде занадто теплим. Його легкість і здатність добре пропускати повітря роблять тренч відповідним вибором для температурних коливань. Він здатний захистити від дощу завдяки водовідштовхувальним тканинам, що особливо актуально в осінні та весняні місяці.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)