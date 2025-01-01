Пишна спідниця та светр: дружина Усика показала образ для вечірки чи на кожен день

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина , яка часто підтримує його на поєдинках, продемонструвала в мережі стильний образ із пишною спідницею та однотонним светром.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Так, Катерина днями опублікувала серію фото в досить простому, але водночас стильному образі, який кожна модниця може взяти собі на замітку під час зимових свят.

Дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для розслабленого образу дружина українського спортсмена вибрала чорний светр з високим горлом і пишну спідницю ніжно-рожевого відтінку з фатину, а лінію талії вона підкреслила поясом. Свій лук вона доповнила грубими черевиками на тракторній підошві. Однак, якщо ви збираєтеся до ресторану або на вечірку, можна підібрати більш елегантне взуття - чоботи або туфлі-човники.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Завершити образ Катерина Усик вирішила природним макіяжем і розпущеним волоссям.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Які образи можна створити зі светром і пишною спідницею

Повсякденний лук

Вибирайте вільний або oversize-светр. Це допоможе створити контраст із пишною спідницею і не зробить образ занадто громіздким.

Вибирайте пишну спідницю із середньою або високою лінією талії. Спідниця з органзи, тюлю або кількома шарами тканини додасть вам романтичного вигляду. Спідниця плісе також матиме чудовий вигляд з вільним светром, додаючи легкості та динаміки.

Гра з текстурами та кольорами

Класичне поєднання чорного, білого або сірого матиме дуже витончений і стильний вигляд.

Для яскравого образу вибирайте кольорові або светри з принтом у парі з однотонною спідницею або навпаки - спідниця кольору металік або пастель матиме чудовий вигляд з нейтральним светром.

Якщо ваш светр із великим візерунком (косий в'яз), комбінуйте його з більш гладкою і простою спідницею.

Якщо светр має м'яку текстуру (кашемір, тонка шерсть), обирайте пишну спідницю з органзи або шовку для створення стильного контрасту.

Варіант для виходу у світ

Светр із металевим ефектом матиме шикарний вигляд і при цьому зігріє навіть у прохолодні дні.

Для вечірнього виходу можна вибрати светр із відкритими плечима або светр із декольте, щоб образ виглядав елегантнішим.

Вибирайте спідницю максі з декором (наприклад, з блискітками або камінням), яка додасть розкоші вечірньому вигляду.

Якщо вам хочеться вразити, можна обрати спідницю з органзи з прозорими вставками.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)