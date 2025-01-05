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Жена Усика продемонстрировала верхнюю одежду, которая точно должна быть в гардеробе каждой модницы

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина, которая часто поддерживает его на поединках, продемонстрировала в сети стильный образ с верхней одеждой, которая должна быть в гардеробе каждой модницы в 2025 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Отметим, что Екатерина часто балует своих фолловеров атмосферными фотосессиями в стильных образах.

Супруга украинского боксера (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для новой серии фото супруга украинского боксера выбрала коричневый тренч известного бренда. Его она дополнила короткой юбкой, гольфом-водолазкой и высокими черными сапогами на низком ходу.

Завершить образ супруга Александра Усика решила распущенными волосами и незаметным макияжем.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Почему тренч должен быть в гардеробе каждой модницы

Классика на все времена

Тренч - это символ элегантности и утонченности. Его история начинается с военных времен, когда он был создан для офицеров британской армии, но с тех пор он стал модным аксессуаром, который легко адаптируется под разные стили. В 2025 году тренчи остаются безупречными в своем классическом исполнении - с поясом, двубортной застежкой и характерными лацканами.

Универсальность

Тренч - это идеальный предмет верхней одежды, который можно носить в любое время года. Он легко сочетается с разными стилями одежды, от casual до более формальных. С ним можно создавать разнообразные образы:

  • с джинсами и футболкой для повседневных прогулок
  • с деловым костюмом и брюками для офиса
  • с платьем или юбкой для вечернего выхода.

Идеален для переходного сезона

Тренч - это идеальная верхняя одежда для весны и осени, когда погода переменчива, и нужно что-то, что защитит от ветра, но не будет слишком теплым. Его легкость и способность хорошо пропускать воздух делают тренч подходящим выбором для температурных колебаний. Он способен защитить от дождя благодаря водоотталкивающим тканям, что особенно актуально в осенние и весенние месяцы.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

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