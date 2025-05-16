Дружина Усика гучно відзначила день народження: з Монатіком, Козловським та аптечками від похмілля

"Доброго ранку! 37. Пора продовжувати мріяти, жити, любити. Кожен рік приносить нові уроки, сміх і сльози! Я бажаю собі більше сонячних днів, миру і сил. Дякую всім, хто поруч. Дякую своїм батькам, чоловікові та дітям за підтримку 24/7", - зазначила вона в публікації.

Як пройшов день народження дружини Усика

Потім вона показала, як проходив її день народження. Свою сім'ю і друзів вона зібрала на тематичній вечірці.

За вечір Катерина Усик змінила кілька образів. Перший був досить стриманим - брючний костюм, біла сорочка та краватка. Такий офісний лук дружина Усика доповнила туфлями на високих підборах.

Дружина Усика відсвяткувала 37 років (скриншот)

Потім вона переодяглася в більш жіночний образ. Катерина обрала для святкування дня народження коротку коктельну сукню кольору слонової кістки з цікавим драпіруванням у зоні декольте.

Другий образ Катерини Усик (скриншот)

На святі гостей розважали відомі українські артисти. Так, на дні народження "запалив" Дмитро Монатік зі своїми фірмовими хітами, а ведучою була Маша Єфросиніна.

Монатік особисто привітав дружину Усика.

Монатік на дні народження Катерини Усик (скриншот)

Також для гостей заспівав Віталій Козловський, який після багаторічної війни з Ігорем Кондратюком отримав права на свої старі хіти.

Козловський заспівав "Моє море", "Чорнобривці", "Небо плаче грозами" і "Піноколада". Зазначимо, що остання пісня, яку Козловський уже переклав українською, за останній тиждень просто "порвала" соцмережі. Багато шанувальників співака знімають під цю музику відео і викладають у TikTok та Instagram.

Наприкінці вечора на іменинницю чекав шикарний багатоярусний торт. Верхній шар кулю зробили у вигляді бомби.

Дружина чемпіона весь вечір танцювала і спілкувалася з гостями. Примітно, що самого боксера на фото і відео не було.

Крім того, гостям роздавали спеціальну аптечку від похмілля.

Гостям приготували "презенти" (скриншот)

У ній можна було знайти популярні препарати від головного болю, а також невелику пляшку шампанського, щоб "похмелитися" вранці після свята.

Аптечка від похмілля (скриншот)

Нагадаємо, Катерина та Олександр у стосунках понад 20 років. Однак перед тим, як зв'язати себе узами шлюбу, вони кілька разів розходилися. У 2009 році пара одружилася.

Спочатку Усики проживали в Криму, але після окупації РФ у 2014 році переїхали до Києва.

Олександр і Катерина виховують четверо дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та однорічну Марію.