Жена Усика громко отметила день рождения: с Монатиком, Козловским и аптечками от похмелья

"Доброе утро! 37. Пора продолжать мечтать, жить, любить. Каждый год приносит новые уроки, смех и слезы! Я желаю себе больше солнечных дней, мира и сил. Спасибо всем, кто рядом. Благодарю своих родителей, мужа и детей за поддержку 24/7", - отметила она в публикации.

Как прошел день рождения жены Усика

Затем она показала, как проходил ее день рождения. Свою семью и друзей она собрала на тематической вечеринке.

За вечер Катерина Усик сменила несколько образов. Первый был достаточно сдержанным - брючный костюм, белая рубашка и галстук. Такой офисный лук жена Усика дополнила туфлями на высоких каблуках.

Жена Усика отпраздновала 37 лет (скриншот)

Затем она переоделась в более женственный образ. Екатерина выбрала для празднования дня рождения короткое коктельное платье цвета слоновой кости с интересной драпировкой в зоне декольте.

Второй образ Катерины Усик (скриншот)

На празднике гостей развлекали известные украинские артисты. Так, на дне рождения "зажег" Дмитрий Монатик со своими фирменными хитами, а ведущей была Маша Ефросинина.

Монатик лично поздравил жену Усика.

Монатик на дне рождения Екатерины Усик (скриншот)

Также для гостей спел Виталий Козловский, который после многолетней войны с Игорем Кондратюком получил права на свои старые хиты.

Козловский спел "Моє море", "Чорнобривці", "Небо плаче грозами" и "Піноколада". Отметим, что последняя песня, которую Козловский уже перевел на украинский, з последнюю неделю просто "порвала" соцсети. Многие поклонники певца снимают под эту музыку видео и выкладывают в TikTok и Instagram.

В конце вечера именинницу ждал шикарный многоярусный торт. Верхний шар сделали в виде бомбы.

Супруга чемпиона весь вечер танцевала и общалась с гостями. Примечательно, что самого боксера на фото и видео не было.

Кроме того, гостям раздавали специальную аптечку от похмелья.

Гостям приготовили "презенты" (скриншот)

В ней можно было найти популярные препараты от головной боли, а также небольшую бутылку шампанского, что "похмелиться" утром после праздника.

Аптечка от похмелья (скриншот)

Напомним, Екатерина и Александр в отношениях более 20 лет. Однако перед тем, как связать себя узами брака, они несколько раз расходились. В 2009 году пара поженилась.

Сначала Усики проживали в Крыму, но после оккупации РФ в 2014 году переехали в Киев.

Александр и Екатерина воспитывают четверо детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.