Очь чому дружина Усика кілька разів кидала його на початку стосунків: "Поводив себе просто жахливо"

Олександр Усик не був зразковим партнером на початку стосунків з коханою Катериною. Часто поводив себе негідно, ревнував та провокував розставання.

Не секрет, що Катерина разом з Олександром зі шкільних років. Кохання пари розпочалася, коли їй було 15 років.

"Саша був моєю першою любов'ю. Такою, що приносить страждання. Він поводив себе просто жахливо. Мені настільки в душі було погано від цих стосунків", - пригадала дружина боксера.

За її словами, тоді ще хлопець міг знехтувати побаченням, що призводило до суперечок та навіть розставання.

"Наприклад, ми домовляємось про зустріч - він не приходить. Другий раз домовляємось - десь гуляє зі своїми друзями. А у нас же стосунки, треба ж за ручку походити біля парку. Може, навіть обманював десь, по-дитячому такому. Мені це набридло якось, і я кинула його. Я як дитина страждала. А я не хотіла більше страждати. Хотіла лягати спати й щоб мені було легко. А мені було дуже важко", - зізналася Катерина.

Олександр Усик з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"Гойдалки" в підліткових стосунках пари тривали протягом трьох років. Потім вони розійшлися на два роки, проте продовжували бути друзями. Катерина заводила інші романи, але зрештою возз'єдналася з боксером. Сама Олександр визначає: на початкових етапах був поганим партнером.

"Я поводив себе так, щоб мене просто кинули і все. Спеціально. Ну, дебіл", - зізнався він.

Також Олександр поділився, що нерідко проявляв ревнощі до коханої. Наприклад, намагався заборонити вдягати коротку спідницю, щоб ніхто не міг бачити її гарні ноги, і навіть погрожував розставанням, якщо вона йому суперечитиме.

"Я кажу: щоб не було ніг видно. А вона така: "Ти що, гониш? Я - чи так, чи ми не будемо разом. А вона каже "Та йди гуляй", - пригадав спортсмен ранній етап стосунків з Катериною.

Родина Усиків (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сьогодні ж боксер сміливо називає себе головним підкаблучником світу.

"Хочу зауважити, що я не просто підкаблучник - я цар підкаблучників! Я головний підкаблучник світу. І для того, щоб це розуміти, щоб вас це не гризло і ви не боялися, що хтось вас засудить, треба мати великі яйця. Сильні, великі яйця, які працюють нормально. Треба мати серце. Треба мати любов до своєї другої половинки", - зауважив він.

Нагадаємо, Олександр та Катерина Усик разом зі шкільних років. Вони одружилися у 2009 році, виховують чотирьох дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та однорічну Марію.

Вас може зацікавити: