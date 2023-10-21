Дружина Тімура Мірошниченка пояснила, чому наважилася на друге усиновлення дитини

Інна Мірошниченко пояснила свій вчинок

Шанувальники запитали у жінки, чому вона наважилася знову піти на такий крок.

Тімур та Інна Мірошниченко із сином Марселем (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Щоб питань було менше. Щоб не було "дитина з притулку". А був син, донька. Щоб якомога більше людей бачили, що усиновлення - це нормально. Усиновлені діти — такі ж діти, як і всі інші. Усиновлювачі — це не нещасні, які не змогли народити, а люди, які просто люблять. незалежно від того, як прийшли в усиновлення. Бо якщо у людей голові формується таке питання, то там ще більше руйнуючих стереотипів, які травмують інших...", - прокоментувала Інна.

Інна Мірошниченко розповіла, чому хоче усиновити другу дитину (фото: instagram.com/_inna_mi_)

На прохання фоловерів адвокатка також відповіла, у якому віці вони з чоловіком планують розповісти Марселю, якого подружжя усиновило, що вони не є його біологічними батьками.

Син Мірошниченків Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"У тому, в якому він запитає. В цілому, я хочу, аби це не було темою для "сину, нам треба поговорити", а щось, що він знає і так. Якщо будуть уточнюючі питання, то ми відповідатимемо правдиво і поступово. В 4 роки він не питатиме прямо всю історію. Інформація приходитиме поступово. Йому 2. Він точно пам'ятає, що є життя до нас. І згодом він буде цікавитися тим, що то було. Ну, і найголовніше, ми консультуватимемося з психологами на кожному з кроків", - відповіла Інна.

Тімур та Інна Мірошниченко із сином Марселем (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)