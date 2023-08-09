"На дітях заробляють колосальні гроші". Тімур Мірошниченко відверто розповів, з чим зіштовхнувся під час всиновлення дитини

Відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко разом із дружиною всиновили дитину. Весь процес зайняв у пари приблизно пів року, і за цей час вони стали глибоко обізнаними в темі всиновлення. За словами Мірошниченка, ця система в Україні сповнена бюрократії та корупції.

Про це він розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

"Стос документів не менший ніж на британську візу"

Процес всиновлення дитини розпочинається зі збору пакета документів. Тімур Мірошниченко каже, що сьогодні цей процес є трохи легшим завдяки "Дії", але разом із тим проблеми цифровізації все ще існують.

"Ми подали (заявку на всиновлення - ред.) через "Дію". Сидимо два тижні, чекаємо, нічого не відбувається. Потім з'ясувалося, що подати заявку можна, але з іншого боку не має інструмента, щоб її зчитати. Вона просто відправляється і зависає", - розповідає він.

У такому разі потрібно всі роздруковані документи фізично подати до районної служби, а потім пройти медичну комісію. Після цього комісія приходить додому, до кандидатів на всиновлення, щоб перевірити умови, де житиме дитина. Якщо все відповідає нормам, для батьків-кандидатів складають акт і дають направлення на курси всиновлювачів.

"Це обов'язковий процес, який відвідувати можна тільки очно. Ти чекаєш поки назбирається необхідна кількість охочих. Але вони (курси - ред.) абсолютно не гнучкі та не прозорі", - каже Мірошниченко.

За всиновлення потрібно платити?

Телеведучий переконаний, що держава не зацікавлена в усиновленні дітей.

"Ми вже понад пів року глибоко в цій темі. Усе, що я зміг зрозуміти, що за обігом бабла ця сфера не поступається наркоторгівлі, торгівлі зброєю, проституції. На дітях заробляють колосальні гроші", - заявив Тімур.

Він розповів, що для того, аби всиновити здорову новонароджену дитину, потрібно заплатити 50 000 євро. Це вартість тільки за місце в черзі.

Стосовно корупції у сфері всиновлення, то ситуація така: на утримання дітей держава виділяє великі гроші, але фактично вони не доходять до своїх отримувачів - дітей.

"На одну дитину держава виділяє колосальні гроші, а в результаті дитина їсть яблука на свята, а банан бачить тільки на картинці, не кажучи про серйозніші фрукти й овочі. Елементарно на цій вертикалі до дитини доходять копійки з тисяч, які виділяють на її проживання", - пояснив телеведучий.

Наразі новий член сім'ї Мірошниченків уже з ними вдома. Хлопчика назвали Марсель. Відомо, що він має певні проблеми зі здоров'ям і затримку в розвитку. Але разом із тим інші діти Тімура та його дружини Інни прийняли братика в родину та допомагають йому адаптуватися.

Марсель у своїй "новій" родині Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi)