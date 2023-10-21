Жена Тимура Мирошниченко объяснила, почему решилась на второе усыновление ребенка

Инна Мирошниченко объяснила свой поступок

Поклонники спросили у женщины, почему она решилась снова пойти на такой шаг.

Тимур и Инна Мирошниченко с сыном Марселем (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Чтобы вопросов было меньше. Чтобы не было "ребенок из приюта". А был сын, дочь. Чтобы как можно больше людей видели, что усыновление - это нормально. Усыновленные дети - такие же дети, как и все остальные. Усыновители - это не несчастные", которые не смогли родить, а люди, которые просто любят. независимо от того, как пришли в усыновление. Потому что если у людей голове формируется такой вопрос, то там еще больше разрушающих стереотипов, травмирующих других...", - прокомментировала Инна.

Инна Мирошниченко рассказала, почему хочет усыновить второго ребенка (фото: instagram.com/_inna_mi_)

По просьбе фолловеров адвокат также ответила, в каком возрасте они с мужем планируют рассказать Марселю, которого супруги усыновили, что они не являются его биологическими родителями.

Сын Мирошниченко Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"В том, в котором он спросит. В целом, я хочу, чтобы это не было темой для "сына, нам надо поговорить", а что-то, что он знает и так. Если будут уточняющие вопросы, то мы будем отвечать правдиво и постепенно. В 4 года он не будет спрашивать прямо всю историю. Информация будет приходить постепенно. Ему 2. Он точно помнит, что есть жизнь до нас. И впоследствии он будет интересоваться тем, что это было. Ну, и самое главное, мы будем консультироваться с психологами на каждому из шагов", - ответила Инна.

Тимур и Инна Мирошниченко с сыном Марселем (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)