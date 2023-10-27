Жена Тимура Мирошниченко пережила выкидыш: "Так должно было случиться"
Жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна поделилась с поклонниками личной трагедией. Оказалось, что первая беременность адвоката закончилась выкидышем.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram женщины.
Инна Мирошниченко пережила выкидыш
Фоловеры Инны поинтересовались у нее, сколько она раз была беременна и как пережить выкидыш. Тогда же жена телеведущего призналась, что она также когда-то потеряла ребенка.
Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
"Наша первая беременность тоже прервалась. Это надо просто принять. Более "сухой" аргумент - каждая пятая-шестая беременность не завершается родами. Более "глубокий" - у этого ребенка была короткая миссия. Что-то "подсветить" у вас. Она ее выполнила и пошла ждать своего другого воплощения. Так должно было произойти и все. Дайте себе время прожить боль, отпустить и двигаться дальше", - поделилась Инна.
Также женщина рассказала, как относится к абортам.
"До появления детей я считала это абсолютным правом женщины распоряжаться своим телом. Но когда слышишь сердцебиение на восьмой неделе, когда чувствуешь движения, то я поняла для себя, что это жизнь. И я не могу ее отнять. Это другая душа в моем теле". Но я не осуждаю женщин, которые делают аборты. С пониманием и сочувствием. Это их выбор", - добавила Мирошниченко.
Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Напомним, недавно звездные супруги Мирошниченко покрестили 2-летнего сына Марселя, которого после многомесячных попыток усыновили летом этого года.
Крестными малыша стали бывший жених блогера Рамины Эсхакзай, адвокат Евгений Пронин, и подруга Инны - Мария Семенько.
Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
А недавно адвокат сообщила, что подала документы на усыновление второго ребенка. Как она рассказала в своем блоге, впереди ее ждут курсы для усыновителей.
Напомним, недавно 58-летняя Сара Джессика Паркер раскрыла секрет своей красоты и молодости.
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