Дружина Скічка привітала його з річницею весілля та показала архівні святкові кадри

Єлизавета Юрушева, обраниця колишнього голови Черкаської ОДА і шоумена Олександра Скічка, зворушливо привітала його з річницею весілля.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram бізнесвумен розповідає про це детальніше.
Так, у відповідній публікації 36-річна багатодітна мама залишила відверті слова про кохання для свого обранця. Вона зазначила, що вони святкують сьому річницю шлюбу, і написала, що буде кохати Олександра все життя.
Також жінка оприлюднила архівні весільні фото, на них закохані позують у красивих вбраннях. На одному з кадрів можна побачити святковий торт у лаконічному дизайні молочно-бежевих тонів.
"Сім років - це більше ніж кохання. Сподіваюся, це нормально, якщо я буду любити тебе завжди", - зізналася Єлизавета.
Колеги та шанувальники приєдналися до вітань та побажали родині міцного щастя на все життя. Ось деякі їхні коментарі:
Колишній голова колишній народний депутат IX скликання від партії "Слуга народу" розпочав стосунки із донькою українського підприємця-мільйонера Леоніда Юрушева у 2016 році. Вже наступного року закохані вирішили піти під вінець. Пара виховує трьох дітей.
Шлюб з Юрушевою - другий для Скічка. У 2011 році він взяв законні стосунки з продюсеркою, яка була старша від нього на 10 років. Вони розлучилися у 2013-му.
До слова, до своєї політичної кар'єри Олександр активно займався телевізійною: був ведучим на різноманітних телеканалах, вів шоу "Підйом", яке було популярне в минулому; "Співай як зірка" та інші подібні розважальні програми.
Окрім того, шоумен був одним із ведучих "Євробачення-2017", яке тоді проходило у столиці - після тріумфальної перемоги Джамали на масштабному пісенному конкурсі у 2016 році.
Раніше ми писали, що Скічка відмовилася спілкуватися російською мовою після відпочинку у Туреччині.
А зірка "Супермами" тим часом назвала пункт райдера Вєрки Сердючки, без виконання якого вона не виступатиме.