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Жена Скичко поздравила его с годовщиной свадьбы и показала архивные праздничные кадры

Александр Скичко с женой (Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva)
Автор: Любовь Блажко

Елизавета Юрушева, избранница бывшего главы Черкасской ОГА и шоумена Александра Скичка, трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесвумен рассказывает об этом подробнее.

Пост Юрушевой

Так, в соответствующей публикации 36-летняя многодетная мама оставила откровенные слова о любви для своего избранника. Она отметила, что они празднуют седьмую годовщину брака, и написала, что будет любить Александра всю жизнь.

Также женщина обнародовала архивные свадебные фото, на них влюбленные позируют в красивых нарядах. На одном из кадров можно увидеть праздничный торт в лаконичном дизайне молочно-бежевых тонов.

"Семь лет - это больше чем любовь. Надеюсь, это нормально, если я буду любить тебя всегда", - призналась Елизавета.

Свадебные фото пары (Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva)

Реакция сети

Коллеги и поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали семье крепкого счастья на всю жизнь. Вот некоторые их комментарии:

  • "Как вы хороши!"
  • "Поздравляю, фото просто замечательные!"
  • "Красивая пара! С праздником вас, будьте счастливы несмотря ни на что!"
  • "Долгих лет молодой паре! Горько молодым!"
  • "Счастливой жизни вместе и безграничной любви".

Что известно о браке Юрушевой и Скичко

Бывший глава бывший народный депутат IX созыва от партии "Слуга народа" начал отношения с дочерью украинского предпринимателя-миллионера Леонида Юрушева в 2016 году. Уже в следующем году влюбленные решили пойти под венец. Пара воспитывает троих детей.

Влюбленные поженилась в 2017 году (Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva)

Брак с Юрушевой - второй для Скичка. В 2011 году он взял законные отношения с продюсершей, которая была старше его на 10 лет. Они развелись в 2013-м.

К слову, до своей политической карьеры Александр активно занимался телевизионной: был ведущим на различных телеканалах, вел шоу "Подъем", которое было популярно в прошлом; "Співай як зірка" и другие подобные развлекательные программы.

Кроме того, шоумен был одним из ведущих "Евровидения-2017", которое тогда проходило в столице - после триумфальной победы Джамалы на масштабном песенном конкурсе в 2016 году.

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