"Мені так гидко": дружина Скічка відмовилася спілкуватися російською мовою після відпочину у Туреччині

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева повністю перейти на українську мову, хоча раніше вважала, що це робити не обов'язково. Відповідне рішення вона прийняла після відпочинку з дітьми у Туреччині.

За її словами, на відпочинку вона зустрілася із громадянами країни-агресорки. Тому вона усвідомила, що не бажає мати нічого спільного з росіянами, у тому числі й мову.

"Не думала, що канікули дітей та наша з ними поїздка до Туреччини так сильно вплине на мене і я буду їй безмежно вдячна. Знаєте, за що? За те, що вона раз і назавжди відбила бажання говорити російською мовою. На жаль, так, мені для цього рішення знадобилося опинитися поряд з цією мразотною нацією, щоб я зрозуміла, що не хочу мати з ними нічого спільного! Мені так гидко!" - повідомила вона.

Єлизавета Юрушева з чоловіком (instagram.com/elizaveta.yurusheva)

Вона заявила, що всі місяці повномасштабної війни ніби жила в іншому світі, оскільки перебувала з дітьми в Європі та переважно спілкувалася англійською чи німецькою мовою. Однак з близькими у побуті вона використовувала російську мову, яку помилково вважала своєю рідною.

Дружина Скічка зазначила, що нібито буде створювати нову себе та виходити із зони комфорту задля кращих змін.

"Треба вийти зі своєї комфортної бульбашки і змінитися насамперед усередині. А ще я зрозуміла, що в цю відпустку взагалі не розуміла, якою мовою говорю, де живу і що роблю... Тільки після цієї зупинки до мене дійшло, що відбувається з моїм життям і як все навколо мене змінилося", - поділилась Єлизавета.

Єлизавета Юрушева з чоловіком та дітьми (instagram.com/elizaveta.yurusheva)