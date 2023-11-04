Дружина російського генерала, який воює в Україні, зраджує йому з братом: ексклюзивне листуваня (фото)

"Лебедина вірність" по-російськи

Анонімні джерела повідомили нашому виданню про злам сторінки Наталії Теплинської в соціальних мережах. Як і очікувалося, їм вдалося виявити цікаві подробиці з листувань дружини російського генерала.

Зокрема, інтимний діалог із братом свого чоловіка Дмитром Теплинським. Йому протягом усього життя ніяк не вдається вийти з тіні відомого в армії РФ родича.

Наталя та Михайло Теплинські з сином (фото: джерела РБК-Україна)

Тож поки генерал Теплинський "героїчно звільняв" Херсон і боровся за владу з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, його дружина і брат помітно зблизилися.

Брат Михайло Теплинського Дмитро (фото: джерела РБК-Україна)

На скриншотах, які опинилися в розпорядженні редакції, можна побачити флірт та обмін інтимними фото між Наталією та Дмитром Теплинськими.

Листування Наталії з Дмитром (фото: джерела РБК-Україна)

Судячи з цих листувань, можна припустити, що такі стосунки "пара" підтримує вже не перший рік. І в такому разі постає запитання, а чи своїх дітей виховує генерал Михайло Теплинський?