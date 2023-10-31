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У розвідці Британії пояснили, навіщо РФ змінила командувача Херсонського напрямку

Росія, Вівторок 31 жовтня 2023 11:20
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У розвідці Британії пояснили, навіщо РФ змінила командувача Херсонського напрямку Фото: генерал-полковник Михайло Теплинський (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Призначення нового командувача окупантами на Херсонському напрямку генерал-полковника Михайла Теплинського свідчить про посилення тиску на угруповання загарбників на півдні з боку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Призначення Теплинського, ймовірно, є показником посилення тиску на російські сили в цьому районі (маються на увазі окуповані території Херсонської області, включаючи східний берег річки Дніпро, - ред.)", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається у британській розвідці, в останні тижні бойові дії в цьому районі посилилися, оскільки "українські сили оспорюють контроль Росії над східним берегом річки".

"Майже, напевно, відбиття українських атак через Дніпро та утримання території в окупованій Херсонській області залишається високопріоритетним завданням для російських сил в Україні", - зазначають британські розвідники.

Характеризуючи генерала, у британській розвідці вважають, що "Теплинський, ймовірно, має велику пошану в російському Генштабі і має досвід командування операціями в цьому районі". Зокрема, на думку британських розвідників, "він був офіцером на місцях", який відповідав за "відносно успішне виведення" російських сил з Херсона та правобережної частини регіону.

Призначення Теплинського

Раніше про нову "ротацію" російських генералів на Херсонському напрямку повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни. За даними укладачів, Росія, ймовірно, замінила генерал-полковника Олега Макаревича, який керував угрупуванням "Дніпро", на командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського. Згодом цю інформацію підтвердили російські ЗМІ.

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