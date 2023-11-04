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Жена российского генерала, который воюет в Украине, изменяет ему с братом: эксклюзивная переписка (фото)

Михаил Теплинский возглавил войска РФ в Херсонской области (фото: росСМИ)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно стало известно о кадровых переменах в армии РФ. Генерал-полковник Олег Макаревич, руководивший группировкой "Днепр" в Херсонской области, был заменен командующим ВДВ генерал-полковником Михаилом Теплинским. Этому очень радовались российские военныекоры, однако не долго песенка играла.

В распоряжении РБК-Украина (проект Styler) оказалась личная переписка жены Теплинского Наталии, из которой стало понятно, как российская женщина ждет своего мужа с войны.

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Анонимные источники сообщили нашему изданию о взломе страницы Натальи Теплинской в социальных сетях. Как и ожидалось, им удалось найти интересные подробности из переписок супруги российского генерала.

В частности, интимный диалог с братом своего мужа Дмитрием Теплинским. Он тоже военный, командующий НДС, но в течение всей жизни ему никак не удается выйти из тени известного в армии РФ родственника.

Наталья и Михаил Теплинские с сыном (фото: источники РБК-Украина)

Пока генерал Теплинский "героически освобождал" Херсон и боролся за власть с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, его жена и брат заметно сблизились.

Брат Михаил Теплинского Дмитрий (фото: источники РБК-Украина)

На оказавшихся в распоряжении редакции скриншотах можно увидеть флирт и обмен интимными фото между Наталией и Дмитрием Теплинскими.

Переписка Натальи с Дмитрием (фото: источники РБК-Украина)

Судя по этим перепискам, можно предположить, что такие отношения "пара" поддерживает уже не первый год. И в таком случае возникает вопрос, воспитывает ли своих детей генерал Михаил Теплинский?

Напомним, что Михаил Теплинский был назначен командующим группировкой "Днепр" в Херсонской области. Ранее разведка Британии объяснила, зачем командование РФ это сделало.

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