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Дружина Решетніка показала, як носити шкіряні штани - гарячий тренд сезону

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Взимку модниці все частіше вибирають для своїх образів теплі штани або зручні джинси. На піку популярності у 2024 році також штани зі шкіри або еко-шкіри.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чим цього сезону поєднує шкіряні штани дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина.

Для ділових образів придивіться такі штани у класичному чорному кольорі, а для повсякденних - бордового, молочного чи оливкового кольорів. Носити їх можна з кардиганами, водолазками та теплими светрами, а доповнити луки зручними кедами, лоферами, кросівками, а в прохолодніші дні - черевиками на масивній підошві.

З чим носить шкіряні штани Христина Решетнік

Зазначимо, що Христина стежить за модними віяннями і часто публікує на своїй сторінці у соцмережі Instagram світлини у модних луках. Незважаючи на те, що Решетник - багатодітна мама, вона може похвалитися стрункою фігурою та відмінним смаком.

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Цього разу вона поділилася фото у повсякденному луці зі шкіряними штанами у найбільш трендовому відтінку сезону - бордовому чи, як його ще називають, винному. Такий колір додасть нотку елегантності будь-якому образу.

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Зі штанами вона склала багатошаровий образ, доповнивши їх бежевою футболкою і сорочкою в клітинку в тон до штанів.

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А завершити лук дружина Решетніка вирішила стильною бежевою курткою у стилі кантрі з бордовим коміром. Це верхній одяг ще називають "робочим" або utility. Як правило, такі куртки шиють із щільної бавовни, вони доповнені об'ємними накладними кишенями та акцентним шкіряним або вельветовим комірцем.

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Доповнювали образ Христини зручні кеди, невелика червона сумка та сонцезахисні окуляри.

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