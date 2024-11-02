RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Жена Решетника показала, как носить кожаные штаны - горячий тренд сезона

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Зимой модницы все чаще выбирают для своих образов теплые брюки или удобные джинсы. На пике популярности в 2024 году также штаны из кожи или эко-кожи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем в этом сезоне сочетает кожаные брюки жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина.

Для деловых образов присмотрите такие штаны в классическом черном цвете, а для повседневных - бордового, молочного или оливкового цветов. Носить их можно с кардиганами, водолазками и теплыми свитерами, а дополнить луки удобными кедами, лоферам, кроссовками, а в более прохладные дни - ботинками на массивной подошве.

С чем носит кожаные штаны Кристина Решетник

Отметим, что Кристина следит за модными веяниями и часто публикует на своей странице в соцсети Instagram снимки в модных луках. Несмотря на то, что Решетник - многодетная мама, она может похвастаться точеной фигурой и отличным вкусом.

Скриншот

На этот раз она поделилась фото в повседневном луке с кожаными штанами в самом трендовом оттенке сезона - бордовом или, как его еще называют, винном. Такой цвет точно добавит нотку элегантности любому образу.

Скриншот

Со штанами она составила многослойный образ, дополнив их бежевой футболкой и рубашкой в клетку в тон к брюкам.

Скриншот

А завершить лук супруга Решетника решила стильной бежевой курткой в стиле кантри с бордовым воротником. Это верхнюю одежду еще называют "рабочей" или utility. Как правило, такие куртки шьют из плотного хлопка, они дополнены объемными накладными карманами и акцентным кожаным или вельветовым воротничком.

Скриншот

Дополняли образ Кристины удобные кеды, небольшая красная сумка и солнцезащитные очки.

Скриншот

Читайте РБК-Украина в Google News
Стиль жизниТрендыМодные тренды