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Жена Решетника показала, как носить кожаные штаны - горячий тренд сезона

Суббота 02 ноября 2024 14:29
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Жена Решетника показала, как носить кожаные штаны - горячий тренд сезона Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Зимой модницы все чаще выбирают для своих образов теплые брюки или удобные джинсы. На пике популярности в 2024 году также штаны из кожи или эко-кожи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем в этом сезоне сочетает кожаные брюки жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина.

Для деловых образов присмотрите такие штаны в классическом черном цвете, а для повседневных - бордового, молочного или оливкового цветов. Носить их можно с кардиганами, водолазками и теплыми свитерами, а дополнить луки удобными кедами, лоферам, кроссовками, а в более прохладные дни - ботинками на массивной подошве.

С чем носит кожаные штаны Кристина Решетник

Отметим, что Кристина следит за модными веяниями и часто публикует на своей странице в соцсети Instagram снимки в модных луках. Несмотря на то, что Решетник - многодетная мама, она может похвастаться точеной фигурой и отличным вкусом.

Жена Решетника показала, как носить кожаные штаны - горячий тренд сезона

Скриншот

На этот раз она поделилась фото в повседневном луке с кожаными штанами в самом трендовом оттенке сезона - бордовом или, как его еще называют, винном. Такой цвет точно добавит нотку элегантности любому образу.

Жена Решетника показала, как носить кожаные штаны - горячий тренд сезона

Скриншот

Со штанами она составила многослойный образ, дополнив их бежевой футболкой и рубашкой в клетку в тон к брюкам.

Жена Решетника показала, как носить кожаные штаны - горячий тренд сезона

Скриншот

А завершить лук супруга Решетника решила стильной бежевой курткой в стиле кантри с бордовым воротником. Это верхнюю одежду еще называют "рабочей" или utility. Как правило, такие куртки шьют из плотного хлопка, они дополнены объемными накладными карманами и акцентным кожаным или вельветовым воротничком.

Жена Решетника показала, как носить кожаные штаны - горячий тренд сезонаСкриншот

Дополняли образ Кристины удобные кеды, небольшая красная сумка и солнцезащитные очки.

Жена Решетника показала, как носить кожаные штаны - горячий тренд сезонаСкриншот

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