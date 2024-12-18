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Дружина Остапчука показала маленького сина та розповіла про материнство (фото)

Володимир Остапчук із дружиною Катериною Полтавською (фото: instagram.com/poka.tya)
Автор: Любов Блажко

Нещодавно Володимир Остапчук втретє став батьком, і тепер його молода обраниця поділилася першим досвідом материнства, а також зворушливими кадрами.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Катерини Полтавської пише про це детальніше.

Що розповіла дружина Остапчука

Молода зіркова матуся зазначила у відповідному пості, що Тимофію вже виповнився тиждень. З цієї нагоди вона оприлюднила серію кадрів, де можна побачити яскраві моменти, як-от виписку з пологового, першу іграшку, перший день вдома, купання, поїздку чи просто зворушливе фото малюка.

"Просто красивий Тимофій
Перша іграшка
Виписка з пологового
Перший день вдома
Перше купання
Знову просто красивий Тимофій
Перша поїздка до педіатра
Перший дощ
А це я на 7-ий день після пологів.
Це, до речі, все ще моя сторінка, а не Тіма
Улюблене заняття", - написала Катерина у публікації.

Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)

Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)

Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)

Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)

Також на одному з відео, Полтавська показала себе на сьомий день після пологів. Вона постала в чорному обтислому боді, позуючи у ванній.

Катерина Полтавська показала фігуру через тиждень після пологів (скриншот)

Тим часом колеги й шанувальники продовжують залишати для пари купу приємних слів і вітань. Ось деякі з них:

  • "Булочка"
  • "Найпрекрасніші моменти"
  • "Який він солодкий. Чому не можна ставити уподобайки на кожне фото?"
  • "Який же він гарненький"
  • "Хай росте здоровим та щасливим"
  • "Маленький котик"
  • "Вітаю вас! Він прекрасний"
  • "Неймовірно гарний"
  • "Так, синочок вже підріс трішки. Ну справді ж"
  • "Манюсік"

Остапчук та Полтавська стали батьками (фото: instagram.com/poka.tya) 

Що відомо про стосунки Володимира Остапчука і Катерини Полтавської

Про їхні стосунки стало відомо у період повномасштабної війни, якраз у той час, коли Володимир розлучався зі своєю другою дружиною Христиною Горняк. Через якийсь час пара узаконила стосунки, а кількома місяцями раніше оголосила, що чекає на дитину.

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)

Остапчук, як відомо, має старших сина та доньку від свого першого шлюбу з Оленою Войченко. Родина наразі мешкає за кордоном, проте зірковий татусь підтримує спілкування з нащадками.

Другою законною обраницею Остапчука була юристка і блогерка Христина Горняк. Колишні закохані досі не можуть дійти згоди у питаннях поділу майна після розставання. Ба більше, нещодавно Горняк навіть зауважила, що збирається до суду, оскільки її колишній не хоче вирішувати питання нерухомості мирним шляхом.

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)

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