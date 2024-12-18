Дружина Остапчука показала маленького сина та розповіла про материнство (фото)

Нещодавно Володимир Остапчук втретє став батьком, і тепер його молода обраниця поділилася першим досвідом материнства, а також зворушливими кадрами.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Катерини Полтавської пише про це детальніше.
Молода зіркова матуся зазначила у відповідному пості, що Тимофію вже виповнився тиждень. З цієї нагоди вона оприлюднила серію кадрів, де можна побачити яскраві моменти, як-от виписку з пологового, першу іграшку, перший день вдома, купання, поїздку чи просто зворушливе фото малюка.
"Просто красивий Тимофій
Перша іграшка
Виписка з пологового
Перший день вдома
Перше купання
Знову просто красивий Тимофій
Перша поїздка до педіатра
Перший дощ
А це я на 7-ий день після пологів.
Це, до речі, все ще моя сторінка, а не Тіма
Улюблене заняття", - написала Катерина у публікації.
Також на одному з відео, Полтавська показала себе на сьомий день після пологів. Вона постала в чорному обтислому боді, позуючи у ванній.
Тим часом колеги й шанувальники продовжують залишати для пари купу приємних слів і вітань. Ось деякі з них:
Про їхні стосунки стало відомо у період повномасштабної війни, якраз у той час, коли Володимир розлучався зі своєю другою дружиною Христиною Горняк. Через якийсь час пара узаконила стосунки, а кількома місяцями раніше оголосила, що чекає на дитину.
Остапчук, як відомо, має старших сина та доньку від свого першого шлюбу з Оленою Войченко. Родина наразі мешкає за кордоном, проте зірковий татусь підтримує спілкування з нащадками.
Другою законною обраницею Остапчука була юристка і блогерка Христина Горняк. Колишні закохані досі не можуть дійти згоди у питаннях поділу майна після розставання. Ба більше, нещодавно Горняк навіть зауважила, що збирається до суду, оскільки її колишній не хоче вирішувати питання нерухомості мирним шляхом.