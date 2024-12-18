Дружина Остапчука показала маленького сина та розповіла про материнство (фото)

Нещодавно Володимир Остапчук втретє став батьком , і тепер його молода обраниця поділилася першим досвідом материнства, а також зворушливими кадрами.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Катерини Полтавської пише про це детальніше.

Що розповіла дружина Остапчука

Молода зіркова матуся зазначила у відповідному пості, що Тимофію вже виповнився тиждень. З цієї нагоди вона оприлюднила серію кадрів, де можна побачити яскраві моменти, як-от виписку з пологового, першу іграшку, перший день вдома, купання, поїздку чи просто зворушливе фото малюка.

"Просто красивий Тимофій

Перша іграшка

Виписка з пологового

Перший день вдома

Перше купання

Знову просто красивий Тимофій

Перша поїздка до педіатра

Перший дощ

А це я на 7-ий день після пологів.

Це, до речі, все ще моя сторінка, а не Тіма

Улюблене заняття", - написала Катерина у публікації.

Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)

Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya) Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)

Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)

Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)

Також на одному з відео, Полтавська показала себе на сьомий день після пологів. Вона постала в чорному обтислому боді, позуючи у ванній.

Катерина Полтавська показала фігуру через тиждень після пологів (скриншот)

Тим часом колеги й шанувальники продовжують залишати для пари купу приємних слів і вітань. Ось деякі з них:

"Булочка"

"Найпрекрасніші моменти"

"Який він солодкий. Чому не можна ставити уподобайки на кожне фото?"

"Який же він гарненький"

"Хай росте здоровим та щасливим"

"Маленький котик"

"Вітаю вас! Він прекрасний"

"Неймовірно гарний"

"Так, синочок вже підріс трішки. Ну справді ж"

"Манюсік"

Остапчук та Полтавська стали батьками (фото: instagram.com/poka.tya)

Що відомо про стосунки Володимира Остапчука і Катерини Полтавської

Про їхні стосунки стало відомо у період повномасштабної війни, якраз у той час, коли Володимир розлучався зі своєю другою дружиною Христиною Горняк. Через якийсь час пара узаконила стосунки, а кількома місяцями раніше оголосила, що чекає на дитину.

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)

Остапчук, як відомо, має старших сина та доньку від свого першого шлюбу з Оленою Войченко. Родина наразі мешкає за кордоном, проте зірковий татусь підтримує спілкування з нащадками.

Другою законною обраницею Остапчука була юристка і блогерка Христина Горняк. Колишні закохані досі не можуть дійти згоди у питаннях поділу майна після розставання. Ба більше, нещодавно Горняк навіть зауважила, що збирається до суду, оскільки її колишній не хоче вирішувати питання нерухомості мирним шляхом.

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)