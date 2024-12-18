Дружина Остапчука показала маленького сина та розповіла про материнство (фото)
Нещодавно Володимир Остапчук втретє став батьком, і тепер його молода обраниця поділилася першим досвідом материнства, а також зворушливими кадрами.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Катерини Полтавської пише про це детальніше.
Що розповіла дружина Остапчука
Молода зіркова матуся зазначила у відповідному пості, що Тимофію вже виповнився тиждень. З цієї нагоди вона оприлюднила серію кадрів, де можна побачити яскраві моменти, як-от виписку з пологового, першу іграшку, перший день вдома, купання, поїздку чи просто зворушливе фото малюка.
"Просто красивий Тимофій
Перша іграшка
Виписка з пологового
Перший день вдома
Перше купання
Знову просто красивий Тимофій
Перша поїздка до педіатра
Перший дощ
А це я на 7-ий день після пологів.
Це, до речі, все ще моя сторінка, а не Тіма
Улюблене заняття", - написала Катерина у публікації.
Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)
Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)
Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)
Полтавська показала кадри з маленьким сином (фото: instagram.com/poka.tya)
Також на одному з відео, Полтавська показала себе на сьомий день після пологів. Вона постала в чорному обтислому боді, позуючи у ванній.
Катерина Полтавська показала фігуру через тиждень після пологів (скриншот)
Тим часом колеги й шанувальники продовжують залишати для пари купу приємних слів і вітань. Ось деякі з них:
- "Булочка"
- "Найпрекрасніші моменти"
- "Який він солодкий. Чому не можна ставити уподобайки на кожне фото?"
- "Який же він гарненький"
- "Хай росте здоровим та щасливим"
- "Маленький котик"
- "Вітаю вас! Він прекрасний"
- "Неймовірно гарний"
- "Так, синочок вже підріс трішки. Ну справді ж"
- "Манюсік"
Остапчук та Полтавська стали батьками (фото: instagram.com/poka.tya)
Що відомо про стосунки Володимира Остапчука і Катерини Полтавської
Про їхні стосунки стало відомо у період повномасштабної війни, якраз у той час, коли Володимир розлучався зі своєю другою дружиною Христиною Горняк. Через якийсь час пара узаконила стосунки, а кількома місяцями раніше оголосила, що чекає на дитину.
Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)
Остапчук, як відомо, має старших сина та доньку від свого першого шлюбу з Оленою Войченко. Родина наразі мешкає за кордоном, проте зірковий татусь підтримує спілкування з нащадками.
Другою законною обраницею Остапчука була юристка і блогерка Христина Горняк. Колишні закохані досі не можуть дійти згоди у питаннях поділу майна після розставання. Ба більше, нещодавно Горняк навіть зауважила, що збирається до суду, оскільки її колишній не хоче вирішувати питання нерухомості мирним шляхом.
Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)