Жена Остапчука показала маленького сына и рассказала о материнстве (фото)

Недавно Владимир Остапчук в третий раз стал отцом , и теперь его молодая избранница поделилась первым опытом материнства, а также трогательными кадрами.

Что рассказала жена Остапчука

Молодая звездная мама отметила в соответствующем посте, что Тимофею уже исполнилась неделя. По этому случаю она обнародовала серию кадров, где можно увидеть яркие моменты, например выписку из роддома, первую игрушку, первый день дома, купание, поездку или просто трогательное фото малыша.

"Просто красивый Тимофей

Первая игрушка

Выписка из роддома

Первый день дома

Первое купание

Опять просто красивый Тимофей

Первая поездка к педиатру

Первый дождь

А это я на 7-ый день после родов.

Это, кстати, все еще моя страница, а не Тима

Любимое занятие", - написала Екатерина в публикации.

Полтавская показала кадры с маленьким сыном (фото: instagram.com/poka.tya)

Полтавская показала кадры с маленьким сыном (фото: instagram.com/poka.tya) Полтавская показала кадры с маленьким сыном (фото: instagram.com/poka.tya)

Полтавская показала кадры с маленьким сыном (фото: instagram.com/poka.tya)

Полтавская показала кадры с маленьким сыном (фото: instagram.com/poka.tya)

Также на одном из видео, Полтавская показала себя на седьмой день после родов. Она предстала в черном обтягивающем боди, позируя в ванной.

Екатерина Полтавская показала фигуру через неделю после родов (скриншот)

Тем временем коллеги и поклонники продолжают оставлять для пары кучу приятных слов и поздравлений. Вот некоторые из них:

"Булочка"

"Самые прекрасные моменты"

"Какой он сладкий. Почему нельзя ставить лайки на каждое фото?"

"Какой же он хорошенький"

"Пусть растет здоровым и счастливым"

"Маленький котик"

"Поздравляю вас! Он прекрасен"

"Он невероятно красивый"

"Да, сыночек уже подрос немного. Да, правда"

"Манюсик"

Остапчук и Полтавская стали родителями (фото: instagram.com/poka.tya)

Что известно об отношениях Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской

Об их отношениях стало известно в период полномасштабной войны, как раз в то время, когда Владимир разводился со своей второй женой Кристиной Горняк. Через некоторое время пара узаконила отношения, а несколькими месяцами ранее объявила, что ждет ребенка.

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)

Остапчук, как известно, имеет старших сына и дочь от своего первого брака с Еленой Войченко. Семья сейчас живет за границей, однако звездный папа поддерживает общение с потомками.

Второй законной избранницей Остапчука была юрист и блогер Кристина Горняк. Бывшие влюбленные до сих пор не могут прийти к согласию в вопросах раздела имущества после расставания. Более того, недавно Горняк даже отметила, что собирается в суд, поскольку ее бывший не хочет решать вопрос недвижимости мирным путем.

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)