Дружина Мірошниченка розкрила правду про виховання названого сина та довела мережу до сліз

"Чи легко це? Будувати зв'язок з дитиною, яка ніколи не відчувала любові? В чиїх очах відсутність бажання жити, зневіра та печаль? Яка не мала навіть найкоротшого, гіркого, болісного, але досвіду контакту з сім'єю?" - спитала дружина Мірошниченка.



"Психологія каже, що у дітей-відмовників довіра до світу і прив'язаність формується набагато важче, ніж у тих, кого вилучили з сім'ї. Навіть з тієї сім'ї, з якої б всі навколо попросили б врятувати, а потім раділи б, не розуміючи, що руйнувати завжди легко", - додала вона.

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

За словами юристки, дитина, поруч з якою у перший рік її життя немає дорослого, від якої вона залежить, бачення світу формується спаплюженим. Малюк буде думати, що нічого не може зробити сам, але не може звернутися до когось по допомогу, адже ніхто цього не почує.



"Це складно. До цього майже неможливо підготуватися. Це як пологи. Ти знаєш всі техніки дихання і масажу. Але коли починається, то кричиш "нічого не допомагає". Хоча допомагає, просто не так, як і уявляли. Так і всі настанови психологів, записки з курсів, досвід інших… Все це дуже допомагає, але в моменті здається, що землі під ногами немає", - зізналася жінка.

Дружина Мірошниченка додала, що намагається довести Марселю, що "світ вартий того, аби хотіти в ньому жити, що любов існує і вона безумовна". Втім, у житті родини ведучого вже настав момент, коли вони зрозуміли, що "найгірше" позаду.

"Бачиш, як зароджується життя там, де ще нещодавно було існування. І ти розумієш, що все в житті можна виправити. Треба лише мати сили. Багато сил. Дуже багато сил. І віру. В себе, в дитину, в тих, хто поруч. Це дуже нелегкий шлях. Але він наш на 100000 процентів", - написала вона.

Мірошниченко та її "народжений серцем" син Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

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Допис жінки розчулив фанів. Вони пишуть, що такі щирі слова довели їх до сліз. Також вони зазначили: