Жена Мирошниченко раскрыла правду о воспитании приемного сына и довела сеть до слез

"Легко ли это? Строить связь с ребенком, который никогда не испытывал любви? В чьих глазах отсутствие желания жить, уныние и печаль? Который не имел даже кратчайшего, горького, болезненного, но опыта контакта с семьей?" - спросила жена Мирошниченко.



"Психология говорит, что у детей-отказников доверие к миру и привязанность формируется гораздо труднее, чем у тех, кого изъяли из семьи. Даже из той семьи, из которой бы все вокруг попросили спасти, а потом радовались бы, не понимая, что разрушать всегда легко", - добавила она.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

По словам юристки, ребенок, рядом с которым в первый год его жизни нет взрослого, от которого он зависит, видение мира формируется искривленным. Малыш будет думать, что ничего не может сделать сам, но не может обратиться к кому-то за помощью, ведь никто этого не услышит.



"Это сложно. К этому почти невозможно подготовиться. Это как роды. Ты знаешь все техники дыхания и массажа. Но когда начинается, то кричишь "ничего не помогает". Хотя помогает, просто не так, как и представляли. Так и все наставления психологов, записки по курсам, опыт других… Все это очень помогает, но в моменте кажется, что земли под ногами нет", - призналась женщина.

Жена Мирошниченко добавила, что пытается доказать Марселю, что "мир стоит того, чтобы хотеть в нем жить, что любовь существует и она безусловна". Впрочем, в жизни семьи ведущего уже настал момент, когда они поняли, что "самое плохое" уже позади.

"Видишь, как зарождается жизнь там, где еще недавно было существование. И ты понимаешь, что все в жизни можно исправить. Надо только иметь силы. Много сил. Очень много сил. И веру. В себя, в ребенка, в тех, кто рядом. Это очень нелегкий путь. Но он наш на 100000 процентов", - написала она.

Мирошниченко и ее "рожденный сердцем" сын Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Реакция сети

Пост женщины умилил фанов. Они пишут, что такие искренние слова довели их до слез. Также они отметили: