Дружина Меладзе показала рідкісне фото після пластики: як виглядає екс-ВІА Гра

43-річна Альбіна Джанабаєва, яка народила дочку у квітні минулого року, зробила пластику, здивувавши деякою схожістю з любителькою радикального покращайзингу Мадонною. Екс-ВИА Гра живе, процвітає та пише нові пісні в Москві. Вона не висловилася проти вторгнення РФ в Україну, а її чоловік Валерій Меладзе сказав своє скромне "ні війні" 24 лютого і теж примовк.
Про все це читайте докладно у матеріалі Styler нижче.
Нещодавно співачка здивувала деякою припухлістю обличчя і контурами, що змінилися. Пластичний хірург прокоментував в одному з Telegram-каналів, що втручання справді було.
"В набряклості обличчя винні філери. Слідів радикальної пластики у співачки я не помічаю. Можливо, була нижня транскон'юктивальна блефаропластика.
Решта всіх змін швидше результат роботи косметолога. Наявне введення філерів, ниткова підтяжка та апаратна косметологія. Не обійшлося і без уколів ботулотоксину. В набряклості обличчя у Альбіни винні філери. Після введення вони викликають посттравматичний набряк та мають властивість тягнути на себе воду", - прокоментував експерт.
Артистка, яка і в молодшому вигляді мала типаж "дорослої дами" стала здавати після третіх пологів у статусі "старородиці". Але тепер - вуаля - вона розцвіла, правда почала скидатися на вічно молоду старушку Мадонну.
Фото: Так зараз виглядає зірка (instagram.com/albinadzhanabaeva)
Цьому фото трохи більше року, літо 2021 (instagram.com/albinadzhanabaeva)
Нещодавно Джанабаєва потрапила у великий скандал, переспівавши знамениту композицію Олени Апіної "Бухгалтер" на одному з вокальних шоу росТВ.
Як з'ясувалося пізніше, ніхто не подбав про авторські відрахування. Обурена Апіна подала до суду, який присудив каналу виплатити 150 тисяч рублів.
А на початку 2022-го на повну силу розганялися чутки про розлучення пари Меладзе - Джанабаєва. Нібито артисти відзначали Новий рік нарізно: Джанабаєва була вдома з дітьми, а Меладзе "підкорював" корпоративи. Писали, що Валера знайшов втіху на стороні.
Втім, такому ніхто не здивувався б. Адже саме солістка ВИА Гри винна у тому, що ще у 2000-х Меладзе покинув дружину та трьох дочок.
26 лютого 2004 року Джанабаєва народила сина Костянтина від Валерія, після чого артист ще близько 5 років був одружений з дружиною Іриною. Вони розлучилися 2009-го, Меладзе визнав сина Джанабаєвої, а 2 липня 2014 року у них народився другий син Лука. 12 квітня 2021 року у пари народилася дочка Агата.
Альбіна Джанабаєва активно відмовчується про війну РФ проти України, на відміну від її колег з ВИА Гри, Світлани Лободи та Віри Брежнєвої.
Остання, як повідомлялося нещодавно, розлучилася із чоловіком Костянтином Меладзе, братом Валерія, ще влітку 2022 року.
Раніше ми писали, що Світлана Лобода надала три мільйони гривень на добудову частково зруйнованої росіянами будівлі дитячого садка в Ірпені.