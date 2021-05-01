Константин Меладзе рассказал о новой женщине в жизни брата Валерия: ее зовут Агата

И вот только сейчас стало известно, как счастливые родители назвали своего ребенка.

14 апреля 55-летний певец Валерий Меладзе в очередной раз стал отцом . Его жена - бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева родила девочку. Теперь у певицы от артиста уже трое детей.

Тайну о своей племяннице раскрыл продюсер и композитор Константин Меладзе в интервью программе "Люди большого города" на телеканале KYIV.LIVE.

"Я в шестой раз стал дядей", - с теплой улыбкой поделился композитор.

И добавил, что "племянницу назвали Агатой".​

Свою третью беременность сама Альбина тщательно скрывала от прессы и поклонников. В этом ей немало поспособствовал карантин. О пополнении в семье Меладзе стало известно лишь за месяц до рождения ребенка.

На сегодня есть лишь несколько фото Агаты. Через несколько дней после рождения девочки ее 42-летняя мама показала крошечную ручку ребенка.

Фото: Альбина Джанабаева показала фото с дочерью (Фото instagram.com/albinadzhanabaeva)

Позже и сам Валерий показал фото дочери.

Фото: Валерий Меладзе показал фото с дочерью (instagram.com/meladzevalerian)

Напомним, Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. Сейчас у пары трое детей-кроме Агаты еще сыновья Константин и Лука.

Кроме того, от первой жены Ирины (они поженились в 1989 году) у Валерия есть три дочери - Инга, София и Арина.