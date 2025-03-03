Дружина за кордоном, чоловік - на війні. Чи можна зберегти стосунки, якщо не бачитися 2-3 роки?

Дистанційні стосунки - це наче любов у режимі очікування: почуття є, але реальність диктує свої правила. І якщо на місяць-два можна перетерпіти, то коли йдеться про 2-3 роки, питання "чи можливо це?" стає риторичним.
Чи можуть стосунки витримати змушену розлуку довжиною у декілька років, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
За словами експерта, все залежить від двох людей, їхньої психічної витривалості та того, що саме їх тримає разом.
"Для когось відстань - це випробування, яке тільки зміцнює почуття. Вони листуються, телефонують, планують зустрічі та живуть спільними мріями. А для когось - це поступове згасання, коли "привіт, як справи?" перетворюється на суху формальність", - пояснює коуч.
Він додав, що довга розлука обов'язково вплине на стосунки й тільки час покаже - як само і чи будуть наслідки негативними.
"Адже, якщо чесно, довгі розлуки рідко проходять без наслідків. Людина - соціальна істота, їй потрібен тактильний контакт, живі емоції, а не лише сердечка в месенджері", - додає Віталій Курсік.
По-перше, спільні плани: якщо є конкретна дата зустрічі чи переїзду - мозку легше сприймати це як тимчасові труднощі.
По-друге, відвертість: що чесніше партнери говорять про свої переживання, тим більше шансів, що їхній зв’язок витримає випробування часом.
І, звісно, мотивація - якщо розлука триває роками, варто чесно відповісти собі: "Чому я це роблю? Чи справді воно того варте?"
"Чи можна зберегти стосунки, не бачачи одне одного кілька років? Теоретично - так. Практично - лише якщо обидва партнери цього по-справжньому хочуть і готові працювати над стосунками навіть на відстані. Інакше це буде просто гарна, але вже минула історія", - резюмує експерт.
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