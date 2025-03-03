Дружина за кордоном, чоловік - на війні. Чи можна зберегти стосунки, якщо не бачитися 2-3 роки?

Чи будуть жити стосунки під час тривалої розлуки?

За словами експерта, все залежить від двох людей, їхньої психічної витривалості та того, що саме їх тримає разом.

"Для когось відстань - це випробування, яке тільки зміцнює почуття. Вони листуються, телефонують, планують зустрічі та живуть спільними мріями. А для когось - це поступове згасання, коли "привіт, як справи?" перетворюється на суху формальність", - пояснює коуч.

Він додав, що довга розлука обов'язково вплине на стосунки й тільки час покаже - як само і чи будуть наслідки негативними.

"Адже, якщо чесно, довгі розлуки рідко проходять без наслідків. Людина - соціальна істота, їй потрібен тактильний контакт, живі емоції, а не лише сердечка в месенджері", - додає Віталій Курсік. Над стосунками на відстані також потрібно працювати (фото: freepik.com)

Що може врятувати такі стосунки?

По-перше, спільні плани: якщо є конкретна дата зустрічі чи переїзду - мозку легше сприймати це як тимчасові труднощі.

По-друге, відвертість: що чесніше партнери говорять про свої переживання, тим більше шансів, що їхній зв’язок витримає випробування часом.

І, звісно, мотивація - якщо розлука триває роками, варто чесно відповісти собі: "Чому я це роблю? Чи справді воно того варте?"

"Чи можна зберегти стосунки, не бачачи одне одного кілька років? Теоретично - так. Практично - лише якщо обидва партнери цього по-справжньому хочуть і готові працювати над стосунками навіть на відстані. Інакше це буде просто гарна, але вже минула історія", - резюмує експерт.

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