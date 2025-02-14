12 фраз, які зміцнюють шлюб і роблять стосунки щасливішими
Слова мають величезну силу. Вони можуть ранити, а можуть зміцнювати стосунки, створюючи атмосферу довіри, підтримки та кохання.
Які 12 фраз, які варто частіше говорити партнеру, щоб ваш шлюб ставав міцнішим, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
"Я тебе люблю"
Прості, але найважливіші слова. Не чекайте особливого моменту - кажіть їх просто так, щиро, кожного дня.
"Дякую тобі"
"Подяка за великі й маленькі речі показує, що ви цінуєте партнера. Це може бути навіть за звичайну чашку чаю або тепле слово в потрібний момент", - пояснює експерт.
"Ти для мене важливий/важлива"
Коли люди живуть разом довго, їм здається, що це й так очевидно. Але партнерові важливо чути, що він не просто поруч, а має значення.
"Мені добре з тобою"
Це більше, ніж "я тебе люблю". Це про те, що ви не просто кохаєте, а ще й насолоджуєтеся спільним часом.
"Як ти себе почуваєш?"
Щира зацікавленість у стані партнера показує, що ви не лише разом, а й уважні одне до одного.
"Я розумію тебе"
"Почуття, що тебе чують і розуміють, - одна з головних складових щасливих стосунків. Навіть якщо ви не погоджуєтесь із партнером, визнайте його емоції", - наголошує коуч.
"Я тобі довіряю"
Довіра - це фундамент шлюбу. Ці слова зміцнюють упевненість у тому, що ви команда.
"Ти дуже важливий/важлива для мене"
Люди хочуть знати, що їх не просто кохають, а що їхня присутність робить життя партнера кращим.
"Я тобою пишаюся"
Кожному приємно знати, що його досягнення помічають і цінують. Навіть якщо це маленька перемога, скажіть про це.
"Мені з тобою легко"
"Це означає, що ви можете бути собою, не боячись осуду чи непорозуміння", - каже фахівець.
"Давай зробимо щось разом"
Спільні враження та час, проведений удвох, - ось що зміцнює стосунки.
"Я завжди на твоєму боці"
У стосунках важливо знати, що навіть у складні часи вас підтримають і зрозуміють.
"Не соромтеся говорити про свої почуття. Адже слова - це той інструмент, який може зробити ваш шлюб щасливішим кожного дня", - резюмує Віталій Курсік.
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