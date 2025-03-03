Жена за границей, муж - на войне. Можно ли сохранить отношения, если не видеться 2-3 года?

Будут ли жить отношения во время длительной разлуки?

По словам эксперта, все зависит от двух людей, их психической выносливости и того, что именно их держит вместе.

"Для кого-то расстояние - это испытание, которое только укрепляет чувства. Они переписываются, звонят, планируют встречи и живут общими мечтами. А для кого-то - это постепенное угасание, когда "привет, как дела?" превращается в сухую формальность", - объясняет коуч.

Он добавил, что долгая разлука обязательно повлияет на отношения и только время покажет - как именно и будут ли последствия негативными.

"Ведь, если честно, долгие разлуки редко проходят без последствий. Человек - социальное существо, ему нужен тактильный контакт, живые эмоции, а не только сердечки в мессенджере", - добавляет Виталий Курсик. Над отношениями на расстоянии также нужно работать (фото: freepik.com)

Что может спасти такие отношения?

Во-первых, совместные планы: если есть конкретная дата встречи или переезда - мозгу легче воспринимать это как временные трудности.

Во-вторых, откровенность: чем честнее партнёры говорят о своих переживаниях, тем больше шансов, что их связь выдержит испытание временем.

И, конечно, мотивация - если разлука длится годами, стоит честно ответить себе: "Почему я это делаю? Действительно ли оно того стоит?"

"Можно ли сохранить отношения, не видя друг друга несколько лет? Теоретически - да. Практически - только если оба партнера этого по-настоящему хотят и готовы работать над отношениями даже на расстоянии. Иначе это будет просто хорошая, но уже прошедшая история", - резюмирует эксперт.

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