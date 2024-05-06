Дружина Євгена Кота розкрила секрети догляду за тілом під час вагітності

Дружина Євгенія Кота Наталія наразі знаходиться на третьому триместрі вагітності та весь цей час вона дуже ретельно доглядає за станом свого тіла.

Детальніше про секрети догляду Наталії за тілом під час вагітності, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис гімнастки.

Наталія Татарінцева розповіла, як доглядає за тілом під час вагітності

Як відомо, дружина популярного танцюриста й професійна спортсменка, яка всю себе вкладає у свої заняття та залюбки ділиться знаннями з іншими, незабаром народить свою першу дитину. А щоб зберегти свою форму, вона дуже ретельно доглядає за тілом.

У Наталі є кілька марафонів, де вона вчить дівчат любити своє тіло завдяки заняттям, а також вчить будь-кого викладати заняття і бути тренером.

Спорт для неї - це життя і здоров’я, а під час вагітності увага до свого тіла жінка збільшує вдвічі, адже тепер Татарінцева несе відповідальність не лише за себе, а ще й за свого малюка, який вже незабаром зʼявиться на цей світ.

Тому першим секретом Наталії по догляду за тілом - є регулярний спорт для вагітних. Вона сама розробила цілу програму для кожного триместру вагітності. Але це далеко не всі секрети, які використовує дружина Євгена Кота.

Наталія Татарінцева з Євгеном Котом (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"Олія моної та олія таману - це два базових інгредієнти, на яких сьогодні тримається весь мій догляд за собою", - каже Наталія.

"Саме ці дві олії входять до складу всіх засобів, якими я користуюсь і таким чином покривають весь спектр потреб починаючи від зволоження шкіри тіла та запобігання утворень розтяжок, до повноцінного догляду за обличчям і волоссям таману і моної - є абсолютно безпечними для здоровʼя, мають всі європейські сертифікати якості", - розповідає дружина танцюриста про дію олій, якими користується.

Також за словами Наталії, ці олії продаються в аптеках і є продуктами номер один по догляду за шкірою для вагітних та новонароджених.