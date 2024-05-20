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Дружина Євгена Кота публічно та ніжно звернулась до нього: в чому справа

Євген Кот і Наталя Татаринцева (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Юлія Любченко

Євген Кот святкує День народження та приймає вітання від друзів та близьких. З цієї нагоди його дружина гідно звернулась до коханого.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис Наталії.

Наталія Татарінцева ніжно привітала Євгена Кота з Днем народження

Дружина - це найближча людина для будь-якого чоловіка, яку він вибирає сам і готовий заради неї на все. 

Дивлячись на пару Євгена і Наталії, можна сказати, що в їхніх стосунках панує ідилія та шалене кохання, оскільки вони постійно це демонструють своїми романтичними фотографіями, ніжними відео та поцілунками. 

Сьогодні Євген святкує День народження, і оскільки він незабаром вперше стане батьком, то його дружина Наталія оригінально та ніжно привітала його з особистим святом. 

"3 Днем народження татко. Солодкий подарунок про який ти найбільше мріяв за останні роки, вже на підході, як виявилось з роками, то ти ще й геніальний пекар, бо зміг замісити тісто до найсмачнішої булочки всього з двох яєць. Любимо тебе БЕЗМЕЖНО", - пише Наталія. 

Наталія Татарінцева вітає коханого з Днем народження (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Всі слова, які пише майбутня матуся, звучать по-особливому, адже вони повʼязані з довгим очікуванням малюка, який для обох стане першим. 

Свій текст Наталія супроводила архівними сімейними кадрами, які виглядають неймовірно зворушливими та ще раз доводять, що справжнє кохання існує попри все. 

Наталія Татарінцева вітає коханого з Днем народження (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

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