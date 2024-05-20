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Жена Евгения Кота публично и нежно обратилась к нему: в чем дело

Евгений Кот и Наталья Татаринцева (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Юлия Любченко

Евгений Кот отмечает День рождения и принимает поздравления от друзей и близких. По этому случаю его жена обратилась к любимому.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Наталии.

Наталья Татаринцева нежно поздравила Евгения Кота с Днем рождения

Жена - это самый близкий человек для любого мужчины, который он выбирает сам и готов ради нее на все.

Глядя на пару Евгения и Натальи, можно сказать, что в их отношениях царит идиллия и безумная любовь, поскольку они постоянно демонстрируют это своими романтическими фотографиями, нежными видео и поцелуями.

Сегодня Евгений празднует День рождения, и поскольку он вскоре впервые станет отцом, его жена Наталья оригинально и нежно поздравила его с личным праздником.

"3 Днем рождения отец. Сладкий подарок о котором ты больше всего мечтал за последние годы, уже на подходе, как оказалось с годами, так ты еще и гениальный пекарь, потому что смог замесить тесто в самую вкусную булочку всего из двух яиц. Любим тебя БЕСГРАНИЧНО", - пишет Наталья.

Наталья Татаринцева поздравляет любимого с Днем рождения (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Все слова, которые пишет будущая мама, звучат по-особому, ведь они связаны с долгим ожиданием малыша, который для обоих станет первым.

Свой текст Наталья сопровождала архивными семейными кадрами, которые выглядят невероятно трогательными и еще раз доказывают, что любовь существует вопреки всему.

Наталья Татаринцева поздравляет любимого с Днем рождения (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

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