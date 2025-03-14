Жена Демьяна Ганула. Что известно о матери его единственного ребенка и чем она занимается
Сегодня, 14 марта, Одессу всколыхнуло трагическое событие - неизвестный застрелил украинского активиста и волонтера Демьяна Ганула. У мужчины остались маленькая дочь и жена.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о возлюбленной патриота нашей страны.
Что известно о жене Демьяна Ганула
6 октября 2025 года Демьяну Ганулу должно было исполниться 32 года. Кроме активной общественной деятельности, мужчина построил счастливую семью. Прошлой весной он сыграл свадьбу с Жанной Вознюк.
Демьян Ганул и Жанна Вознюк (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)
Влюбленные устроили яркую свадебную фотосессию, чтобы запомнить лучший момент жизни.
Свадьба Демьяна и Жанны (instagram.com/zhannavoznjuk)
А уже 24 октября пара поприветствовала первенца. У них родилась дочь, которую назвали Сара. Для супругов появление ребенка стало знаменательным событием. Они с нетерпением ждали пополнения в семье.
Ганул с дочкой (фото: instagram.com/demian.ganul)
Когда любимая волонтера стала мамой, ее блог запестрел кадрами с младенцем и опытом материнства.
"Будить утром, умывать, делать зарядку (к сожалению, не себе), массаж, наносить кремы, менять подгузники (минимум 10 раз в день), кормить (что два часа минимум), придумывать активные развлечения и спокойные тоже, переодевать, гулять на улице с коляской, покупать одежду, средства гигиены, лекарства, игрушки, укладывать спать (от последнего у меня дергается глаз и происходят нервные срывы), все свои действия записывать в разные приложения, чтобы ничего не забыть, и так 100500 раз по кругу", - рассказывала еще в феврале о буднях с ребенком Жанна.
Жанна Вознюк с дочкой Сарой (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)
Демьян также с радостью демонстрировал родительские будни. В частности поделился трогательными фото с крестин Сары.
Демьян и Жанна Ганулы на крещении дочери (фото: instagram.com/demian.ganul)
Чем занимается жена Ганула
Жанна - фитнес-тренерка. В своем блоге в Instagram она делится результатами собственных тренировок и советами по выполнению физических упражнений.
Жена Ганула (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)
Не прекращала занятий Жанна и во время беременности, демонстрируя полезные правила безопасного тренинга для женщин в положении.
Также, как и муж, она участвовала в акциях в поддержку Украины и военнопленных.
В конце марта семья активиста должна была бы отмечать пять месяцев с рождения дочери Сары, однако, к сожалению, супругов постигла трагедия. Жанна с дочкой остались без любимого и отца.
Демьяна Ганула убили - что известно
Напомним, в пятницу, 14 марта, в центре Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула. Около 10:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе в Приморском районе. Сначала правоохранители не называли имя жертвы, однако источники РБК-Украина сообщили, что речь идет именно о Гануле. Неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину, в результате чего тот погиб.
Следственно-оперативная группа и криминалисты устанавливают обстоятельства дела, нападавшего разыскивают. Полиция начала уголовное производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 - умышленное убийство, совершенное по заказу. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также заявил, что берет дело под личный контроль.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Ганула и Жанны Вознюк.